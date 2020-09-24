Чебан о стратегии развития Кишинева: главная наша задача - вернуть город людям

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Покончить с точечной застройкой, определить точки роста и зоны развития Кишинева, навести порядок в местных налогах и сборах, привести в порядок все зеленые насаждения города. Это неполный список планов столичных властей, о которых говорил в эфире радиостанции Sputnik Молдова Ион Чебан.
О стратегии развития Кишинева
“Стратегические документы в Кишиневе отсутствуют, многие годы Кишинев развивался хаотично. В мутной воде рыба ловится, многие были заинтересованы, чтобы четких правил, стратегий, задач не было. У нас большие проблемы с точечной застройкой. В Кишиневе более 2 000 незаконных построек. Есть проблемы с социальной инфраструктурой: нехватка детских садов, отсутствие новых школ”, - сказал градоначальник.
Как будет развиваться город?
“Мы против того, чтобы строить во дворах и на украденных детских площадках. Мы будем пресекать это", - отметил глава столичной администрации.
По его словам, у нас есть промзоны в черте города, которые можно развивать.
"Например, в районе мостов по улицам Михай Витязул и Григоре Виеру, уточнил он. - Пока это кажется фантастикой. Или между массивом Каля Ешилор и Петриканской улицей. Еще с советского времени эта зона не используется за отсутствием инфраструктуры. Албишоара тоже казалась фантастическим невозможным проектом, вот в этом году мы ее закончим”.
Новый микрорайон Кишинева
Столичная мэрия планирует связать Албишоару с улицей Каля Ешилор и Балканским шоссе, после чего застроить территорию между улицами Каля Ешилор и Петриканская.
“Территория между массивом Каля Ешилор и Петриканским не используется еще с советского времени за отсутствием инфраструктуры. Там была промзона. Идея в том, чтобы полностью воспользоваться этим массивом для строительства нового квартала в Кишиневе, может даже нового сектора со всеми социальными объектами”, - пояснил Чебан.
Про очистные и неприятный запах
Недавно город практически решили проблему очистных сооружений, но вновь столкнулся с проблемой в конце августа - в начале сентября.
"Появился запах, он локальный. Почему? Потому что у нас есть недобросовестные экономические агенты, 47 штук. В некоторых случаях допустимая концентрация тех вбросов, которые они сбрасывают в общественные сети или в реку Бык, превышает норму в 2000 раз”, - подчеркнул примар.
“Как это примэрия или Apa Canal не может отключать своих потребителей? Так создается прецедент. Но ведь когда мы начали отключать, перестало и вонять в городе”, - возмущенно произнес столичный градоначальник.
За счет чего долгосрочное развитие?
По словам мэра, многое в столице можно сделать, опираясь на средства местного бюджета. По его словам, муниципий рассчитывает финансировать новые проекты за счет собственных источников и кредитных средств.
Налоги и местные сборы
“Мы наводим порядок в этом. В аренде и прочих вопросах. Мы хотим поменять коэффициенты аренды муниципальных платежей. Цена сейчас в десятки раз ниже рыночной. Киоски - тут тоже наведем порядок. Ставить можем только через аукцион. От 100 тыс место, на пять лет, никто не придет и не будет морочить тебе голову”, - поделился планами собеседник.
Внешнее и внутреннее кредитование
“Например, расширение улицы Месаджер стоит более 20 млн евро. На такие проекты мы надеемся найти средства у иностранных партнеров. 7,3 млн евро стоит продление Мирча чел Бэтрын. Это мы можем сделать за счет внутреннего кредитования”, - заявил Чебан.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>