Чебан о стратегии развития Кишинева: главная наша задача - вернуть город людям

Мэрия Кишинева ищет средства на то,чтобы соединить ул. Албишоара с улицей Каля Ешилор или Балканским шоссе чтобы развивать и застраивать территорию между улицами Каля Ешилор и Петрикань.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Покончить с точечной застройкой, определить точки роста и зоны развития Кишинева, навести порядок в местных налогах и сборах, привести в порядок все зеленые насаждения города. Это неполный список планов столичных властей, о которых говорил в эфире радиостанции Sputnik Молдова Ион Чебан.

О стратегии развития Кишинева

По словам мэра столицы, разработка стратегии развития Кишинева - это международный проект, в котором участвуют специалисты из Кишинева, Москвы и Бухареста. А главная цель проекта - вернуть Кишинев людям.

“Стратегические документы в Кишиневе отсутствуют, многие годы Кишинев развивался хаотично. В мутной воде рыба ловится, многие были заинтересованы, чтобы четких правил, стратегий, задач не было. У нас большие проблемы с точечной застройкой. В Кишиневе более 2 000 незаконных построек. Есть проблемы с социальной инфраструктурой: нехватка детских садов, отсутствие новых школ”, - сказал градоначальник.

Как будет развиваться город?

Мэр Кишинева заверяет, что у местных властей есть видение о том, как оживить Кишинев и в центре и в секторах, есть также идеи о том, как расширять город.

“Мы против того, чтобы строить во дворах и на украденных детских площадках. Мы будем пресекать это", - отметил глава столичной администрации.

По его словам, у нас есть промзоны в черте города, которые можно развивать.

"Например, в районе мостов по улицам Михай Витязул и Григоре Виеру, уточнил он. - Пока это кажется фантастикой. Или между массивом Каля Ешилор и Петриканской улицей. Еще с советского времени эта зона не используется за отсутствием инфраструктуры. Албишоара тоже казалась фантастическим невозможным проектом, вот в этом году мы ее закончим”.

Новый микрорайон Кишинева

Столичная мэрия планирует связать Албишоару с улицей Каля Ешилор и Балканским шоссе, после чего застроить территорию между улицами Каля Ешилор и Петриканская.

“Территория между массивом Каля Ешилор и Петриканским не используется еще с советского времени за отсутствием инфраструктуры. Там была промзона. Идея в том, чтобы полностью воспользоваться этим массивом для строительства нового квартала в Кишиневе, может даже нового сектора со всеми социальными объектами”, - пояснил Чебан.

Про очистные и неприятный запах

Недавно город практически решили проблему очистных сооружений, но вновь столкнулся с проблемой в конце августа - в начале сентября.

"Появился запах, он локальный. Почему? Потому что у нас есть недобросовестные экономические агенты, 47 штук. В некоторых случаях допустимая концентрация тех вбросов, которые они сбрасывают в общественные сети или в реку Бык, превышает норму в 2000 раз”, - подчеркнул примар.

Мэрия стала отключать такие предприятия. Но, по словам Чебана, нашелся судья, который запретил это.

“Как это примэрия или Apa Canal не может отключать своих потребителей? Так создается прецедент. Но ведь когда мы начали отключать, перестало и вонять в городе”, - возмущенно произнес столичный градоначальник.

За счет чего долгосрочное развитие?

По словам мэра, многое в столице можно сделать, опираясь на средства местного бюджета. По его словам, муниципий рассчитывает финансировать новые проекты за счет собственных источников и кредитных средств.

Налоги и местные сборы

“Мы наводим порядок в этом. В аренде и прочих вопросах. Мы хотим поменять коэффициенты аренды муниципальных платежей. Цена сейчас в десятки раз ниже рыночной. Киоски - тут тоже наведем порядок. Ставить можем только через аукцион. От 100 тыс место, на пять лет, никто не придет и не будет морочить тебе голову”, - поделился планами собеседник.

Внешнее и внутреннее кредитование

“Например, расширение улицы Месаджер стоит более 20 млн евро. На такие проекты мы надеемся найти средства у иностранных партнеров. 7,3 млн евро стоит продление Мирча чел Бэтрын. Это мы можем сделать за счет внутреннего кредитования”, - заявил Чебан.

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