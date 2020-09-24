В Молдове подтвержден 721 новый случай COVID-19

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтвержден 721 новый случай заражения COVID-19, сообщили в среду на брифинге Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Это новый антирекорд по числу инфицирований за сутки.

Общее число пораженных коронавирусом в стране достигло 48 953.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 12 медиков, 18 медсестер и 7 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 592 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 572 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 36 643 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 8 пациентов. Общее число летальных исходов - 1252.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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