Какие цены на природный газ будут платить граждане Молдовы

Российский эксперт рассказал, почему Румыния не сможет обеспечить соседей за рекой Прут природным газом в полном объеме и по приемлемым ценам.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Диверсификация поставок природного газа в Молдову может обернуться повышением тарифов для некоторых регионов нашей страны, так как Румыния, которая участвует в строительстве западного газопровода, в ближайшие годы не может без ущерба для собственной экономики предложить более выгодную цену, чем "Газпром".

О ситуации с поставками природного газа в Молдову и другие европейские страны рассказал редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Кишинев – Москва – Минск на тему: "Европейский рынок газа сегодня и завтра. Что ждет страны в ближайшем будущем". Мероприятие прошло в пресс-центрах Sputnik в Кишиневе, Москве и Минске.

Sputnik / Алексей Тихомиров Борис Марцинкевич.

По словам эксперта, Молдова действительно готова получать газ из Румынии через газопровод Яссы – Кишинев, мощность которого 1,4 млн кубометров в год.

"Проблема в том, что Румыния не готова подать этот газ, так с ее стороны необходимо закончить ветку Онешть – Гэрэешть – Лецкань и построить две компрессорных станции. По оценкам румынской газовой компании, это может произойти не ранее 2022 года. По итогам 2019 года, Россия поставила в Молдову 3,15 млн кубометров природного газа, в 2018 – 2,9, то есть объем поставок вырос. Мы видим, что возможности румынского газопровода проблемы поставок для Молдовы не решает", сказал Марцинкевич.

Он также обратил внимание на то обстоятельство, что вложенных средств для обеспечения поставок газа в Молдову из Румынии явно недостаточно.

"Чтобы решить задачу поставок румынского газа, РМ должна инвестировать дополнительные средства для того, чтобы от Кишинева построить газораспределительную сеть на юг страны, - это тоже требует денег и времени. Если Румыния закончит техническую часть работы, и с 2023 года начнет поставлять газ в Молдову, то обеспечит им лишь северную часть Молдовы. А проблемы юга можно решить только за счет дополнительных инвестиций и расширения газоспределительной сети", - отметил редактор журнала "Геоэнергетика".

Отвечая на вопрос о тарифах на газ в случае осложнения международной обстановки в регионе, Марцинкевич подчеркнул, что румынские компании в принципе не могут предложить цену, ниже, чем "Газпром" в условиях дефицита собственного газа у себя в стране.

"Румынская компания подписала контракт с "Газпромом" до 2030 года. В случае возникновения каких-либо проблем со стороны Украины, ситуация для Молдовы будет выглядеть следующим образом: Румыния, в соответствии с действующим контрактом, будет покупать газ у "Газпрома", и оправлять его в Молдову. Станет при этом газ дешевле для Молдовы? Вопрос риторический", - подчеркнул спикер.

"Напомню, что в январе 2020 года, российский газ для Молдовы стоил 176 долларов за тысячу кубов, в июне цена была снижена до 135, а сейчас идут переговоры о новой цене, чтобы с третьего квартала цена была 100 долларов".

По мнению Марцинкевича, вряд ли могут возникнуть какие-то условия, при которых Румыния будет способна предложить подобные цены.

"Если румынский проект и заработает, то это не самая выгодная ситуация для Молдовы. Юг РМ может получать российский газ по более дешевой цене, а север – дорогой газ из Румынии. Ясно, что это выгодно Румынии – она может заработать на транзите, а какая выгода Молдове? Я не могу этого понять", - сказал эксперт.

Также он отметил, что в условиях, когда в Европе и Соединенных Штатах доминируют политические интересы, какое-то долгосрочное сотрудничество в области поставок углеводородов, в том числе природного газа с ЕС и США выстраивать очень сложно. По его мнению, это не те рынки для России, которые имеют серьезные преимущества перед рынками Юго-Восточной и Центральной Азии, Индии и даже Африки.

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