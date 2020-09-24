Власти Молдовы перейдут на новую процедуру управления эпидемической ситуацией

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении одобрила новый механизм управления эпидемической ситуацией и утвердила План подготовки и реагирования на COVID-19 (версия 2). Оба документа вступают в силу 1 октября.
В соответствии с решением комиссии, показатели распространения вируса будут изучаться национальным агентством общественного здоровья и раз в 14 дней доводиться до сведения Комиссии по чрезвычайному положению в здравоохранении.
Комиссия на основании этих данных будет присваивать районам страны степень опасности. “Красный код” в здравоохранении будет служить основанием ввести в отдельно взятом районе страны ЧП в здравоохранении.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. С 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>