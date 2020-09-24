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Дезинфекция.

Власти Молдовы перейдут на новую процедуру управления эпидемической ситуацией

© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1958)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200924/31794935/vlasti-moldovy-pereydut-na-novuyu-protseduru-upravleniya-epidemiologicheskoy-situatsiey.html

С 1 октября, в частности, районам страны будет присваиваться степень опасности распространения инфекций и, при необходимости, вводиться режим ЧП в здарвоохранении.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайному положению в здравоохранении одобрила новый механизм управления эпидемической ситуацией и утвердила План подготовки и реагирования на COVID-19 (версия 2). Оба документа вступают в силу 1 октября.

Машины скорой помощи.
© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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В соответствии с решением комиссии, показатели распространения вируса будут изучаться национальным агентством общественного здоровья и раз в 14 дней доводиться до сведения Комиссии по чрезвычайному положению в здравоохранении.

Комиссия на основании этих данных будет присваивать районам страны степень опасности. “Красный код” в здравоохранении будет служить основанием ввести в отдельно взятом районе страны ЧП в здравоохранении. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. С 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1958)

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