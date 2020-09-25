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Чебан: В Кишиневе может появиться новый микрорайон

© Sputnik / Mihai Caraus.
В Молдове
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Тема:
События Кишинева (75)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200925/31791742/ceban-chisinau-mozhet-poyavitsya-novyy-mikrorayon.html

Мэрия Кишинева ищет средства на то,чтобы соединить ул. Албишоара с улицей Каля Ешилор или Балканским шоссе, чтобы развивать и застраивать территорию между улицами Каля Ешилор и Петрикань.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Между столичными улицами Каля Ешилор и Петрикань может появиться новый микрорайон Кишинева. На данный момент мэрия Кишинева ищет средства для того, чтобы продлить улицу Албишоара и соединить ее с улицей Каля Ешилор или Балканским шоссе. Об этом мэр Кишинева Ион Чебан заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

"Есть зона, про которую мы сегодня думаем. Пока что это кажется чем-то фантастическим. Территория между массивом Каля Ешилор и Петриканским не используется еще с советского времени из-за отсутствия инфраструктуры. Там была промзона. Идея в том, чтобы связать Албишоару с Каля Ешилор или даже Балканским шоссе и полностью воспользоваться этим массивом для строительства нового квартала в Кишиневе, может, даже нового сектора со всеми социальными объектами", - заявил Чебан.

В разговоре со Sputnik Молдова мэр отметил, что подобный проект может быть реализован только после разработки зонального градостроительного плана и после проведения аукционов.

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Тема:
События Кишинева (75)

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