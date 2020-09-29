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Местные выборы.

ЦИК назвал три варианта голосования для студентов

© AP Photo / Andreea Alexandru
В Молдове
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (135)
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Sputnik Молдова
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Учащаяся молодежь, исходя из личных обстоятельств, может выбрать наиболее подходящий для нее вариант.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. На выборах президента Республики Молдова 1 ноября студенты и учащиеся образовательных учреждений достигшие 18 лет смогут голосовать на общих основаниях. Об этом в своем пресс-релизе сообщил ЦИК.

Согласно источнку, 1 ноября студенты и учащиеся с правом голоса, зачисленные в образовательные учреждения в местности, где у них нет регистрации, могут голосовать следующим образом:

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК сообщил, сколько участков будут открыты на президентских выборах

1. Явиться в день голосования на избирательный участок по месту прописки или жительства, указанному в удостоверении личности, и там реализовать свое право голоса.

2. Зарегистрироваться не позднее 1 октября в мэрии (либо претуре - в случае Кишинева) населенного пункта, в котором они намерены проголосовать. Заявление подается лично с  оригиналом и копией удостоверения личности. Эта категория избирателей-студентов регистрируется в основном электоральном списке того участка, на котором они собираются голосовать.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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3. Прийти на избирательный участок по месту жительства и получить свидетельство о праве голоса (открепительный талон), которое позволяет голосовать на любом другом избирательном участке. Документ выдается с 12 по 31 октября. На основании свидетельства о праве голоса в день выборов граждане регистрируются в дополнительном списке, а свидетельство прилагается к этому списку.

Таким образом, студенты, исходя из личных обстоятельств, могут выбрать наиболее подходящий для них вариант.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (135)

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