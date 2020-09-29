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Владимир Плахотнюк

Генпрокуратура требует у Турции выдачи Плахотнюка

© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200929/31851153/genprokuratura-trebuet-u-turtsii-vydachi-plakhotnyuka.html

Запрос составлен на основании официального уведомления Анкары о том, что Плахотнюк въехал на территорию страны 10 сентября и находится там до настоящего времени.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло направил компетентным органам Турецкой республики запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Запрос составлен на основании официального уведомления турецкой стороны о том, что Плахотнюк въехал на территорию Турции 10 сентября и находится там до настоящего времени.

В прокуратуре утверждают, что уже передали турецким коллегам все необходимые документы для экстрадиции. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и до недавнего времени находился в США.

В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах. 

В июне 2020 года прокуратура, после получения подтверждения от американских властей, что обвиняемый находится на территории Соединенных Штатов, потребовала от США выдачи Плахотнюка Молдове.

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