Генпрокуратура требует у Турции выдачи Плахотнюка

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Генпрокурор Александр Стояногло направил компетентным органам Турецкой республики запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Запрос составлен на основании официального уведомления турецкой стороны о том, что Плахотнюк въехал на территорию Турции 10 сентября и находится там до настоящего времени.
В прокуратуре утверждают, что уже передали турецким коллегам все необходимые документы для экстрадиции.
В Молдове Плахотнюка обвиняют по трем статьям: мошенничество, создание и руководство организованной преступной группой и отмывание денег в особо крупных размерах.
В июне 2020 года прокуратура, после получения подтверждения от американских властей, что обвиняемый находится на территории Соединенных Штатов, потребовала от США выдачи Плахотнюка Молдове.
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