Вице-мэр Бельц заразился COVID-19

Тест на коронавирус оказался положительным, диагностировано также воспаление легких, которое потребовало лечения в стационаре.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Вице-мэр муниципия Бельцы Николай Григоришин госпитализирован с диагнозом COVID-19. На фоне заражения у чиновника развилось воспаление легких. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ухожу на больничный. Тест на коронавирус оказался положительным. Диагностировали также воспаление легких. Ложусь на лечение в больницу», — написал Григоришин в соцсети.

На 29 сентября в Молдове общее число зарегистрированных инфицирований достигло 52 029. В тяжелом состоянии находятся 568 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Всего выздоровевших на данный момент - 38 579 человек. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1310.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova