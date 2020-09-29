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Примэрия муниципия Бельцы.

Вице-мэр Бельц заразился COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1992)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200929/31852105/vitse-mer-belts-zarazilsya-koronavirusom.html

Тест на коронавирус оказался положительным, диагностировано также воспаление легких, которое потребовало лечения в стационаре.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Вице-мэр муниципия Бельцы Николай Григоришин госпитализирован с диагнозом COVID-19. На фоне заражения у чиновника развилось воспаление легких. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ухожу на больничный. Тест на коронавирус оказался положительным. Диагностировали также воспаление легких. Ложусь на лечение в больницу», — написал Григоришин в соцсети.

На 29 сентября в Молдове общее число зарегистрированных инфицирований достигло 52 029. В тяжелом состоянии находятся 568 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Всего выздоровевших на данный момент - 38 579 человек. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1310.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1992)

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