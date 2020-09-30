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Vlad Plahotniuc

МВД: Заявления политиков могут существенно усложнить поимку и экстрадицию Плахотнюка

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200930/31858095/mvd-zayavleniya-politikov-mogut-suschestvenno-uslozhnit-poimku-i-ekstraditsiyu-plakhotnyuka.html

Министерству внутренних дел Молдовы давно известно обо всех перемещениях экс-главы Демпартии, разыскиваемого Молдовой бизнесмена Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. МВД Молдовы знает о посещении Владимиром Плахотнюком Румынии и Турции 7-10 сентября 2020 года и направило очередной запрос в Турцию, чтобы выяснить, находится ли он до сих пор в этой стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 30 сентября. В министерстве также отметили, что утечка информации о текущем местонахождении беглого бизнесмена, как и заявления политиков на эту тему, могут существенно усложнить экстрадицию и привлечение к ответственности Владимира Плахотнюка.

"В МВД давно имеется информация о том, что Влад Плахотнюк покинул США и пересекал границу с Турцией и Румынией. Чтобы не препятствовать действиям по опознанию и задержанию Плахотнюка, эта информация не предавалась огласке. (...) Офис Интерпола в Кишиневе направил еще один официальный запрос, чтобы выяснить, находится ли Влад Плахотнюк до сих пор в Турции".

В ведомстве также отметили, что из-за заявлений политиков и информации, опубликованной в СМИ, усилия правоохранительных органов были поставлены под угрозу, что усложняет процесс поиска.

"Утечки в прессе и заявления некоторых политиков на эту тему могут серьезно повлиять на процедуры экстрадиции и поставить под угрозу судебное преследование осужденных, скрывающихся за границей".

Напомним, 29 сентября генпрокурор Александр Стояногло направил компетентным органам Турецкой республики запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности. В пресс-релизе Генпрокуратуры сообщалось, что запрос составлен на основании официального уведомления турецкой стороны о том, что Плахотнюк въехал на территорию Турции 10 сентября и находится там до настоящего времени.

Владимир Плахотнюк
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Генпрокуратура требует у Турции выдачи Плахотнюка

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Кроме того, Плахотнюк был заочно арестован в России.

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