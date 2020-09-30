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Молдавско-российский фестиваль День поля

В Молдове открылся совместный молдо-российский агрофестиваль "День поля"

© Sputnik / Mihai Caraus.
В Молдове
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Sputnik Молдова
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"Российско-молдавский День поля" открыли глава минсельхоза Молдовы Ион Пержу, представитель минпромторга РФ Мария Елкина и торгпред РФ в Молдове Владислав Дарвай.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В научно-исследовательском Институте Растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района стартовал двухдневный молдо-российский фестиваль "День поля". Открыли мероприятие министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина и руководитель торгового представительства Российской Федерации Владислав Дарвай.

Представитель Минпромторга России пожелала участникам фестиваля найти надежных партнеров и друзей.

"Мы мечтали провести такое мероприятие с показами российской техники. Чтобы мы могли показать все, чем мы можем помочь агропромышленному комплексу Молдовы. Я надеюсь, что это мероприятие станет хорошей традицией", - сказала Елкина.

Министр сельского хозяйства Молдовы подчеркнул, что это первое молдо-российское мероприятие такого рода.

"Прекрасное мероприятие, здесь представят единицы техники российского производства. Многие образцы такой техники и сегодня работают на молдавских полях", - отметил Пержу. 

Он поблагодарил за организацию этого мероприятия минпромторг Российской Федерации, Торговое представительство РФ в Молдове, Институт "Порумбень" и Российский центр науки и культуры и пожелал участникам новых контрактов.

Торгпред РФ в Молдове Владислав Дарвай выразил надежду, что российская техника в рамках фестиваля покажет себя только с лучшей стороны.

"Мы ее знаем в деле. Постоянно находимся в контакте с сельхозпроизводителями. Знаем, что отзывы о российской технике самые лучшие", - сказал он.

Напомним, с 30 сентября по 1 октября в Молдове впервые проходит фестиваль "Российско-молдавский День поля". Мероприятие пройдет в современном формате агрофестиваля сельскохозяйственной техники российских производителей с организацией демонстрационных показов.

Фестиваль предполагает также обширную культурную программу - выступления художественных и музыкальных коллективов.

Организаторами выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

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