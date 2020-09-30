Выдадут ли Молдове Плахотнюка - мнения экспертов

Правоохранительным органам будет крайне сложно добиться экстрадиции из Турции беглого политика и олигарха. Кроме сложной процедуры выдачи молдавские прокуроры могут столкнуться с другими неожиданными препятствиями.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Личное знакомство и дружественные отношения объявленного в розыск с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, другие его связи за рубежом, как и длительная процедура экстрадиции могут стать существенной преградой для выдачи экс-председателя Демпартии, бизнесмена Владимира Плахотнюка из Турции в Молдову. Такого мнения придерживаются эксперты опрошенные Sputnik Молдова.

Информацию о том, что Владимир Плахотнюк покинул США и находится в Турецкой Республике, 29 сентября подтвердили официальные молдавские власти. В тот же день Генпрокурор Александр Стояногло направил компетентным органам Турции запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка. Документ был составлен сразу после того, как турецкая сторона подтвердила, что беглый бизнесмен въехал на территорию Турции 10 сентября и находится там по сей день.

В МВД Молдовы сообщили, что знают о перемещениях Плахотнюка. В министерстве также пожаловались на то, что утечка информации о местонахождении бизнесмена, как и заявления некоторых политиков растиражированные в СМИ могут затруднить поимку и экстрадицию обвиняемого.

Какова процедура экстрадиции из Турции?

Как пояснил в комментарии Sputnik Молдова экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков, процедура экстрадиции заочно арестованного из-за рубежа, даже без учета политических факторов, может занять несколько месяцев.

"Если документы правильно оформлены, то турецкая сторона должна заключить его (Владимира Плахотнюка — ред.) под стражу и объявить: "мы задержали человека, которого вы ищете". Затем попросить направить документы, которые подтверждают законность избрания меры пресечения и законность требования выдачи", — поясняет Дьяков.

После этого, продолжает юрист, Кишиневу нужно удовлетворить этот запрос.

"Молдавская сторона должна подтвердить, что уголовное дело возбуждено законно и есть доказательства его вины, а это не политическое преследование. Тогда компетентные органы изучают материалы и направляют дело в суд. Только суд может принять решение о выдаче. Процедура может длиться два-три, а может и пять месяцев".

По словам Ивана Дьякова, в случае если подготовленный пакет документов будет содержать правовые изъяны, в экстрадиции могут отказать.

"Если бы я был сейчас прокурором и у меня перед глазами были бы все документы, я бы мог сказать точно, экстрадируют его (Плахотнюка — ред.) или нет. Он был депутатом, руководителем партии, это наводит на мысли о возможном политическом преследовании. Турецкие власти могут найти в документах законный повод отказать".

Политические препятствия

Личное знакомство Плахотнюка с президентом Турции Эрдоганом снижает шансы на его экстрадицию в Молдову. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелиу Чуря.

«Мне кажется, выдача Плахотнюка является проблематичной. Поэтому наши власти пытаются действовать очень осторожно. Обнародованная информация о местонахождении Плахотнюка, видимо, мешает их планам. Они хотели действовать тонко. Не получилось».

Эксперт выразил надежду, что молдавские власти все же приложат все усилия, чтобы получить четкий ответ турецкой стороны.

«Компетентные органы Республики Молдова пытаются это сделать (добиться экстрадиции Плахотнюка). Но есть факторы, которые этому препятствуют. В первую очередь - знакомства и влияние Владимира Плахотнюка за рубежом».

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Молдавские следственные органы направляли американским коллегам два запроса с просьбой оказать правовую помощь, для проведения различных следственных мероприятий, которые касаются, в том числе, имущества Плахотнюка.

Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

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