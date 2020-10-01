Додон: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Китаем в разных сферах

Президент Молдовы считает, что почти за три десятилетия дипломатических отношений молдавско-китайский диалог стал значительно более последовательным и многогранным.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Молдова заинтересована в активизации сотрудничества с Китаем в различных областях и в содействии реализации экономических инициатив, начатых в последние годы. Об этом президент Молдовы Игорь Додон написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook, поздравляя Председателя КНР Си Цзиньпина с 71-й годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики.

"С удовлетворением констатирую, что за почти три десятилетия дипломатических отношений молдавско-китайский диалог стал значительно более последовательным и многогранным", - отметил Додон.

По его словам, обе "страны постоянно демонстрируют сходство позиций по основным глобальным проблемам современного мира и повышенный интерес к устойчивому развитию наших стратегических двусторонних связей".

"Хочу подтвердить глубокую заинтересованность Молдовы в активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой в различных областях и в содействии реализации экономических инициатив, начатых в последние годы, в частности, в области торговли и инвестиций. Убежден, что Китай и далее поддержит процесс модернизации Молдовы, а наши страны будут уверенно идти по пути дальнейшего развития прочного молдавско-китайского стратегического партнерства", - подчеркнул Додон.

Глава государства также выразил благодарность за сотрудничество китайских властей с руководством Молдовы в усилиях по борьбе с COVID-19 и за оперативную помощь медицинской системе РМ.

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