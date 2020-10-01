Перезагрузка реформы юстиции: Поправки в Конституцию переопубликованы

Проект поправок в Конституцию опубликовали в Monitorul Oficial. С этого дня он вступает в силу и может быть повторно рассмотрен Конституционным судом.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Правительственный проект поправок в Конституцию 1 октября опубликован в Monitorul Oficial. Документ почти без изменений повторяет инициативу кабмина, о которой на минувшей неделе негативно отозвался Конституционный суд.

Одним из главных аргументов органа конституционной юстиции было несоответствие представленного правительством проекта, с тем, что было официально опубликовано. Повторное принятие проекта в правительстве и публикация изменений, по мнению властей, должны исправить ситуацию.

Как заявил ранее на брифинге министр юстиции Фадей Нагачевский, после одобрения в правительстве и опубликования в Monitorul Oficial проект сразу же передадут в Конституционный суд для того, чтобы он как можно скорее попал в парламент.

Главное в проекте правительства:

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.

Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.

Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.

Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.

Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей. Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом. Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.

Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.

После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.

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