Тележурналисты из Молдовы получили две премии в Волгограде

Фильм “Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы” и телесюжет “Партизанский отряд “Журналист”. Ложь и правда” удостоены премии фестиваля “Вечный огонь”.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Работы молдавских тележурналистов компании Exclusive Media "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы" и "Партизанский отряд "Журналист". Ложь и правда" получили премии X-го Международного телевизионного фестиваля "Вечный огонь", прошедшего в Волгограде 30 сентября.

Фильм "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы" стал победителем в номинации "Лучшее музыкальное оформление". Музыку к фильму написал молодой молдавский композитор Элиас Тадеус.

Другой премией фестиваля в номинации "Лучший телевизионный очерк" отмечен сюжет "Партизанский отряд "Журналист". Ложь и правда". Автор программы "Механизм действия", в рамках которой был выпущен сюжет, телеведущая Елена Левицкая-Пахомова.

Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook поздравил журналистов с присуждением премии.

Фестиваль посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовало более 200 работ из России, стран ближнего зарубежья, Австралии, Италии, Франции и Китая.