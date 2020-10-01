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Вечный огонь в Волгограде

Тележурналисты из Молдовы получили две премии в Волгограде

Sputnik / Кирилл Брага
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201001/31881544/Telezhurnalisty-iz-Moldovy-poluchili-dve-premii-festivalya-Vechnyy-ogon-v-Volgograde.html

Фильм “Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы” и телесюжет “Партизанский отряд “Журналист”. Ложь и правда” удостоены премии фестиваля “Вечный огонь”.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Работы молдавских тележурналистов компании Exclusive Media "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы" и "Партизанский отряд "Журналист". Ложь и правда" получили премии X-го Международного телевизионного фестиваля "Вечный огонь", прошедшего в Волгограде 30 сентября. 

Фильм "Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы" стал победителем в номинации "Лучшее музыкальное оформление". Музыку к фильму написал молодой молдавский композитор Элиас Тадеус.

Другой премией фестиваля в номинации "Лучший телевизионный очерк" отмечен сюжет "Партизанский отряд "Журналист". Ложь и правда". Автор программы "Механизм действия", в рамках которой был выпущен сюжет, телеведущая Елена Левицкая-Пахомова.

Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook поздравил журналистов с присуждением премии.

Фестиваль посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовало более 200 работ из России, стран ближнего зарубежья, Австралии, Италии, Франции и Китая.

 



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