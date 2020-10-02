Прокуратура сняла с Таубер и Апостоловой обвинения в банковском мошенничестве

С двух депутатов партии "Шор", бывших акционеров Unibank, сняты обвинения в участии в банковском мошенничестве.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура прекратила следствие в отношении депутатов фракции партии "Шор" Регины Апостоловой и Марины Таубер. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ранее парламент по запросу прокуроров проголосовал за снятие с них депутатской неприкосновенности.

Прокуратура объявила о прекращении уголовного преследования по делу о "банковском мошенничестве" в отношении четырех акционеров Unibank, в том числе депутатов Марины Таубер и Регины Апостоловой".

"Антикоррупционная прокуратура после тщательного изучения доказательств пришла к выводу, что действия соответствующих лиц не содержат признаков вмененных в вину преступлений", - говорится в сообщении прокуроров.

В Генпрокуратуре отметили, что уголовное расследование в отношении акционеров Unibank продолжается, и прокуратура будет информировать общественность о ходе расследования.

Региона Апостолова и Марина Таубер лишились парламентского иммунитета 16 сентября по запросу временно исполняющего обязанности генерального прокурора. Впоследствии десяти акционерам Unibank было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных масштабах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы. В их числе были Таубер и Апостолова.

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