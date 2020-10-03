Виртруальный "День вина" в Молдове: праздничное настроение отменить нельзя

Власти сообщают, что специальные программы будут организованы и на всех винодельческих предприятиях республики.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В субботу в Молдове стартовал фестиваль "Национальный день вина". В этот раз он проходит виртуально. Из-за пандемии COVID-19. Впрочем, некоторые мероприятия состоялись в реальном режиме - церемония открытия, вручение Почётных медалей и наград представителям винодельческого сектора, небольшое выступление артистов.

Власти сообщают, что специальные программы будут организованы и на всех винодельческих предприятиях республики.

В субботу и воскресенье в сквере Кафедрального Собора пройдут две выставки лучших молдавских вин. Также гости смогут полюбоваться фотоэкспозицией "Eu deVIN sărbătoare" ("Я - праздник").

Все, кто хочет приобщиться к праздничным мероприятиям, могут это сделать на сайте wineday.wineofmoldova.com, а также на страницах "Wine of Moldova" в социальных сетях Facebook и Instagram – там организуют прямую трансляцию торжества.

Также на телеканалах и радиостанциях будут показаны специальные передачи, посвящённые традициям молдавского виноделия.

Несмотря на пандемию, многие винодельни Молдовы организуют в эти дни экскурсии, дегустации, праздничные мероприятия, разумеется, строго учитывая все условия безопасности в этот период.

В полиции сообщили, что усилят контроль на дорогах. Правоохранительные органы будут отслеживать нетрезвых водителей. Также для обеспечения общественного порядка патрули будут обходить дворы жилых домов и увеселительных заведений. Сотрудники Генерального инспектората полиции напоминают водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скорость и пропускать пешеходов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova