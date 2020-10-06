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Фадей Нагачевский.

Курс лечения от COVID-19 на дому: заболел глава молдавского Минюста

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2036)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201006/31941378/ministr-yustitsii-zabolel-koronavirusom.html

Сообщив о факте заражения в социальной сети, Фадей Нагачевский не уточнил, продолжает ли он выполнять служебные обязанности.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. У главы Минюста Молдовы Фадея Нагачевского диагностирован коронавирус нового типа. Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что лечится на дому.

"Нахожусь дома, лечусь от COVID-19", — сообщил в соцсети Нагачевский.

В Молдове 6 октября лабораторным путем подтвержден 831 новый случай инфицирования COVID-19 (днем ранее их было 322). Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 57 732.

Медицинский работник берет пробирки с образцами плазмы и крови
© REUTERS / MARCO BELLO
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В тяжелом состоянии находятся 755 пациентов (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2036)

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