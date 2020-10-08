Мидриган о вердикте Конституционного суда: НКО ни к чему вляпываться в политические игры

У экспертов много вопросов в связи с решением КС, разрешающим НКО оказывать возмездные услуги кандидатам на выборах.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Постановление Конституционного суда, которое позволяет некоммерческим организациям (НКО) предоставлять услуги электоральным конкурентам во время предвыборной кампании, открывает возможности для иностранного финансирования политических партий и способствует вовлечению общественных объединений в политическую деятельность. Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik Молдова высказал юрист, бывший прокурор Павел Мидриган.

"Мы были против этого. Общественные организации должны защищать интересы своих членов: спортивные, культурные и тому подобные. Общественные организации в отличие от партий могут получать сколько угодно, от кого угодно", - говорит специалист.

По его словам, оказание услуг политическим партиям - это не дело НКО.

"Общественная организация по сути отстаивает интересы своих членов. Что за услуги они могут оказывать партиям? Пропаганда?", риторически спрашивает спикер.

Второй опасный фактор, продолжает он, это иностранное финансирование.

В этом смысле, отмечает эксперт, над общественными организациями контроль меньше: политические партии не имеют права его (иностранное финансирование - ред.) получать, а общественные организации могут.

"Поэтому пусть политические партии занимаются политической деятельностью. Хотите услуги, пожалуйста, есть фирмы, которые предоставляют услуги и платят налоги. Общественным организациям - ни к чему", - заключил эксперт.

В четверг Конституционный суд Молдовы разрешил НКО оказывать услуги конкурентам на выборах во время избирательной кампании. Но только в том случае, если эти услуги платные.

Суд направил в парламент обращение с просьбой запретить некоммерческим организациям лишь предоставление безвозмездных услуг.

Запрет на оказание услуг кандидатам во время предвыборной гонки оспорил в КС депутат партии “Действие и солидарность” (PAS) Серджиу Литвиненко.

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