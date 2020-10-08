Мидриган о вердикте Конституционного суда: НКО ни к чему вляпываться в политические игры

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Постановление Конституционного суда, которое позволяет некоммерческим организациям (НКО) предоставлять услуги электоральным конкурентам во время предвыборной кампании, открывает возможности для иностранного финансирования политических партий и способствует вовлечению общественных объединений в политическую деятельность. Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik Молдова высказал юрист, бывший прокурор Павел Мидриган.
"Мы были против этого. Общественные организации должны защищать интересы своих членов: спортивные, культурные и тому подобные. Общественные организации в отличие от партий могут получать сколько угодно, от кого угодно", - говорит специалист.
"Общественная организация по сути отстаивает интересы своих членов. Что за услуги они могут оказывать партиям? Пропаганда?", риторически спрашивает спикер.
Второй опасный фактор, продолжает он, это иностранное финансирование.
В этом смысле, отмечает эксперт, над общественными организациями контроль меньше: политические партии не имеют права его (иностранное финансирование - ред.) получать, а общественные организации могут.
"Поэтому пусть политические партии занимаются политической деятельностью. Хотите услуги, пожалуйста, есть фирмы, которые предоставляют услуги и платят налоги. Общественным организациям - ни к чему", - заключил эксперт.
Суд направил в парламент обращение с просьбой запретить некоммерческим организациям лишь предоставление безвозмездных услуг.
Запрет на оказание услуг кандидатам во время предвыборной гонки оспорил в КС депутат партии “Действие и солидарность” (PAS) Серджиу Литвиненко.
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