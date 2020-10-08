Кырнац: Через НКО политики могут получить доступ к иностранным фондам

По мнению эксперта, решение КС бьет по демократии и независимости общественных структур и ставит под сомнение само право на объединения граждан.

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Снятие запрета для некоммерческих организаций (НКО) на оказание услуг кандидатам на выборах угрожает принципу демократии и ударит по независимости ассоциативного сектора. Об этом заявил Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

По его мнению, общественные организации создаются для того, чтобы решать социальные проблемы, а если они еще будут поставщиками услуг для политических партий, то это нарушает изначально заложенное предназначение.

"У политических партий есть возможность самим получать деньги и обеспечивать себя всем необходимым. А если сюда включаются общественные организации, мы не будем знать где грань. Соответственно, сможем поставить под сомнение независимость экспертов общественных организаций", - сказал собеседник.

Также, считает он, решение КС бьет по демократии и независимости НКО и ставит под сомнение само право на объединения граждан.

"Если общественные организации смогут получать деньги от политических партий или кандидатов, то все политические партии будут создавать свои общественные организации для того, чтобы получать фонды извне, а из этих фондов они будут покупать товары и услуги. А это нарушает принцип суверенитета Молдовы, когда иностранные деньги могут влиять на внутреннюю политику", - добавил эксперт.

В четверг Конституционный суд Молдовы разрешил НКО оказывать услуги конкурентам на выборах во время избирательной кампании. Но только в том случае, если эти услуги платные.

Суд направил в парламент обращение с просьбой запретить некоммерческим организациям лишь предоставление безвозмездных услуг.

Запрет на оказание услуг кандидатам во время предвыборной гонки оспорил в КС депутат партии “Действие и солидарность” (PAS) Серджиу Литвиненко.

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