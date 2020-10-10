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Шлагбаум, архивное фото

За сутки в Молдову прибыли более семи тысяч человек

© CC0 / Pixabay / YvonneH
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201010/31984077/za-sutki-v-moldovu-pribyli-bolee-semi-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые въехали в страну в течение суток, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 13 160 человек, из них 7 003 въехали в страну. Данные предоставила в субботу Пограничная полиция Молдовы.

Как отметили в ведомстве, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 3 774. Из Украины въехали 1 110 человек, а 2 119 вернулись в Молдову воздушным путем.

Международный аэропорт Кишинева.
© Sputnik / Алена Матвеева
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За минувшие 24 часа были зафиксированы и несколько нарушений. Пограничники выявили 14 случаев несоблюдения пограничного режима. В двух случаях границу пытались пересечь с поддельными документами.

Еще 90 человек не соблюдали меры по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.

На молдавских КПП были обследованы 13 160 человек, а прибывшие в республику заполнили 5 449 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса.

За последние сутки на зеленую линию Пограничной полиции (022-259-717) поступило 117 звонков от граждан, которым офицеры предоставили информацию о правилах пересечения государственной границы и возможных рисках в условиях пандемии.

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