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Игорь и Галина Додон.

Игорь Додон раскрыл подробности знакомства с женой

© Photo : Facebook / Igor Dodon
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201016/32058703/igor-dodon-raskryl-podrobnosti-znakomstva-so-svoey-zhenoy.html

Кандидат в президенты и действующий президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как познакомился со своей женой.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Кандидат в президенты Игорь Додон поделился подробностями первой встречи с женой - Галиной. По словам Додона, с супругой он познакомился 25 лет назад, с тех пор они вместе. Об этом глава государства рассказал в эфире видеоеженедельника "Игорь Додон отвечает".

"Мы были молоды. Были студентами в Аграрном университете. Помню когда мы первый раз увиделись, когда поцеловались. Это было 5 мая 1995 года", - рассказал Додон.

Старый Оргеев.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Фото - Увидеть и вновь восхититься: субботняя семейная экскурсия Додона
Он также заявил в эфире, что жена поддержала его выдвижение на второй срок.

"У нас был очень серьезный разговор со всей семьей. Я знал, что они меня поддержат. От души им благодарен", - отметил президент.

Игорь Додон также рассказал зрителям, что на протяжении четырех лет его супруга отказывала СМИ в интервью, президент все же уговорил ее сняться в фильме о ней: “Галина Додон - первая леди Республики Молдова”. Фильм должен быть показан в ближайшие дни, пообещал глава государства.

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