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Миссия наблюдателей СНГ. Архивное фото.

За выборами президента будут следить наблюдатели СНГ

© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Молдове
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201020/32098524/za-vyborami-prezidenta-budut-sledit-nablyudateli-sng.html

ЦИК аккредитовал 18 представителей миссии Содружества, которые проведут мониторинг электорального процесса.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. За президентскими выборами будет наблюдать представители Наблюдательной миссии Содружества независимых государств (СНГ). Решение об их аккредитации приняла 20 октября Центральная избирательная комиссия.

Центризбирком аккредитовал 18 наблюдателей СНГ, которые будут следить за ходом президентских выборов 1 ноября в Республике Молдова.

"Аккредитованные лица будут заниматься наблюдением за ходом выборов в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в решении ЦИК.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. 

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

Кто был президентом Молдовы за 29 лет
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Все президенты Молдовы за 29 лет

Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (184)

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