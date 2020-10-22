Стало известно, почему с 13 судей сняли обвинения по делу о "Ландромате"

В Молдове следствие по делу об одной из самых крупных мошеннических схем за всю историю страны, известной как "Ландромат", зашло в тупик.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. С 13 из 15 молдавских судей, обвиняемых в причастности к отмыванию российских денег через банковскую систему Молдовы, больше известной как "Ландромат", сняли все обвинения. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил и. о. руководителя Антикоррупционной прокуратуры Серджиу Гаважук.

"Все 13 судей выведены из-под уголовного преследования. На данный момент не собрано достаточно следственных материалов для того, чтобы доказать наличие состава преступления", — рассказал Гаважук.

Других двух обвиняемых судей также не удастся привлечь к ответственности. Один из них скончался во время следствия, еще один находится в розыске.

По данным СМИ, Антикоррупционная прокуратура еще в сентябре приняла решение о снятии обвинения, но не сообщила об этом общественности. Также отмечается, что одной из причин, по которой с судей сняли обвинения, было то, что вынесенные ими решения остались в силе. Другая судебная инстанция не признала их незаконность.

Антикоррупционная прокуратура еще в 2017 году завершила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению двух судебных исполнителей и судей в причастности к отмыванию 20 млрд долларов из России.

МВД России считает, что инициатором "молдавской схемы" является бизнесмен Вячеслав Платон. По версии следствия, он намеревался "организовать международный канал вывода средств" из России. Идею он предложил разыскиваемому в Молдове и России экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, тот предложение принял, пообещав обеспечить "лояльность молдавских контролирующих и правоохранительных органов".

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