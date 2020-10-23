"Пацаны, не теряйте время!" - Додон о фейках вокруг своей личной жизни

Игорь Додон пообещал, что не забудет тех, кто публикует недостоверные сведения о нем и его личной жизни.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Кандидат в президенты и действующий глава государства Игорь Додон потребовал от некоторых журналистов оппозиционной прессы прекратить публиковать фейки о нем. В еженедельном видеоблоге "Игорь Додон отвечает" он пообещал, что не забудет тех, кто публикует недостоверную информацию о его личной жизни.

"Тем, кто производит разного рода фэйки — не теряйте время зря и деньги на всяких дилетантов. Пытаетесь делать какие-то переписки, еще что-то. Вы что, дети, что ли? Видел вчера каких-то журналистов с низкой социальной... Как там Путин сказал про них? Которые пытались, на, казалось бы, респектабельном телеканале, распространять какие-то фейки", — объяснил президент.

Игорь Додон рассказал телезрителям, что никогда не отвечает на личные сообщения со своей официальной страницы.

"Пацаны, не теряйте время. У вас ничего святого нет. Когда атакуете семью, меня лично, детей. Такие вещи не забываются", — пригрозил обидчикам Додон.

Отметим, 22 октября на сайте одного из молдавских телеканалов появился материал, в котором якобы была опубликована личная переписка Додона. Президент назвал эту информацию фейком.

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