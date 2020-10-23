Додон: Я не верю в майданы без геополитической поддержки больших игроков

Игорь Додон заверил граждан, что в Молдове после выборов будет мир, а ключевые геополитические игроки не заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Кандидат в президенты и действующий глава государства Игорь Додон пообещал, что власти Молдовы не допустят дестабилизации ситуации после выборов, а ключевые геополитические игроки не заинтересованы в провоцировании беспорядков в стране. Об этом президент заявил во время ответа на вопросы граждан в рамках видеоблога "Игорь Додон отвечает".

Большие игроки, Россия, США и Евросоюз, по мнению Додона, не заинтересованы в нагнетании напряженности в Молдове.

"Я не верю в майданы, без геополитической поддержки больших игроков. Не думаю, что у России есть интерес дестабилизировать ситуацию в Молдове. Уверен нет такой цели и у Брюсселя. Что касается США, у меня очень хороший диалог с господином Хоганом, говорю с ним достаточно часто. Не думаю, что США на данном этапе заинтересованы в какой-то дестабилизации", — заявил Додон.

По словам президента, власти готовы к разного рода сценариям и сделают все, чтобы обеспечить порядок и мир по завершению избирательной кампании.

"После выборов в Молдове будет мир. Я все для этого сделаю. ... У нас для этого достаточно рычагов. Силовые структуры готовы обеспечить в Молдове мир и спокойствие".

Игорь Додон также обратился к оппонентам, которые хотят дестабилизировать ситуацию.

"Не думаю, что это того стоит. Не рискуйте", — призвал своих противников Додон.

Напомним, 21 октября, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что группа американских специалистов по "цветным революциям" готовится выехать в Молдову в преддверии президентских выборов. Также, по словам главы СВР, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций с требованием аннулирования итогов голосования на случай переизбрания действующего президента Молдовы Игоря Додона.

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