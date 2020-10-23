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Венецианская комиссия.

Венецианская комиссия в срочном порядке оценит правительственную реформу юстиции

© Photo : Council of Europe
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201023/32139253/venetsianskaya-komissiya-v-srochnom-poryadke-izuchit-pravitelstvennuyu-reformu-yustitsii.html

Спор между Конституционным судом и правительством Молдовы о том, как нужно реформировать систему правосудия, будут решать в Международном консультативном органе по конституционному праву при Совете Европы.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Венецианская комиссия Совета Европы изучит проект конституционной реформы в области юстиции в срочном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Фадей Нагачевский. 

В консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы (Венецианскую комиссию), в свою очередь, обратился Конституционный суд, который 1 октября получил повторно утвержденный проект конституционной реформы правительства.

"Правительство приняло к сведению обращение Конституционного суда. Учитывая важность проекта премьер-министр и Минюст попросили рабочую группу Венецианской комиссии изучить обращение КС в срочном порядке", - объясняет Нагачевский.

В пятницу, 23 октября, Венецианская комиссия уведомила Минюст о том, что просьба выдать заключение в срочном порядке была удовлетворена.

Фадей Нагачевский
© Sputnik / Rodion Proca
Фадей Нагачевский: КС блокирует реформу юстиции и блокирует страну

Ранее, в конце сентября, судьи КС заблокировали правительственный проект реформы системы юстиции. Судьи обвинили правительство в нарушении процедуры пересмотра Основного закона, а также дали отрицательный отзыв на некоторые нововведения.

Спустя неделю правительство снова приняло аналогичный проект поправок в Конституцию и передало его для дачи заключения в КС. Документ почти без изменений повторяет инициативу кабмина, о которой негативно отозвался Конституционный суд.

Главное в проекте правительства:

  • Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
  • Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
    Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
  • Конституция Молдовы
    © Sputnik / Rodion Proca
    Перезагрузка реформы юстиции: Поправки в Конституцию переопубликованы
    Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
    Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей. Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
  • Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
  • Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
  • После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.

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