Завершение форума Invest Gagauzia-2020: день презентации перспективных проектов

Пандемия коронавируса не помешала проведению в автономии масштабного инвестиционного форума, который его организаторы и участники назвали несомненным успехом.

КОМРАТ, 24 окт - Sputnik, Максим Топал. Второй день инвестиционного форума был посвящен обсуждению инвестиционных возможностей автономии и рассмотрению перспективных разработок.

Спикерами секции "Бизнес-Кейс. Презентация проектов" выступили известные молдавские предприниматели Дмитрий Волошин и Игорь Ганя.

"Когда группа покоряет гору, идет связка – опытный человек, неопытный и снова опытный. Сегодня мы поступим так же, мы, предприниматели, поддержим молодых коллег", - отметил Волошин.

Среди проектов, представленных на форуме, - интернет-агрегаторы, платформы для коммуникации власти и бизнеса, цифровое решения проблемы парковок мобильные приложения для удаленного заказа кофе.

И даже проект, объединяющий современные технологи и медицину - бионическую руку мечтает разработать Дину Путере. Подобные устройства сегодня частными клиниками предлагаются по цене от 30 до 50 тысяч долларов. "

Мы хотим сделать их доступнее для инвалидов", - говорит автор.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Разработка биопротезов - на стыке ИТ и медицины.

Платформу для интернет-коммуникации власти и бизнеса представил Семен Митиогло.

"В Интернете можно будет поднять любой вопрос, включая просьбу о помощи, продвигать законопроекты или получать отзывы о них", - отметил разработчик.

А Анатолий Маринов предложил проект экологического фермерского хозяйства, где не просто решается вопрос экологии, но и налажено прибыльное и безотходное производство.

Еще один молодой предприниматель – Вадим Хортоломей. Основатель IT-компании задумал приложение, дающее "решение поиска свободных парковок во всем мире".

© Sputnik / Наталья Селиверстова Подземная парковка.

У юного Ильи Никитова, которому 19 лет, другая идея.

"Мое приложение позволит напрямую связать клиента и кофейню. Оплатив заказ онлайн, клиент направляется в кафе, где его уже ждет готовый кофе. Это и удобно, и позволяет получить 15-процентный кешбэк", - рассказывает автор проекта.

Спикеры Дмитрий Волошин и Игорь Ганя дали начинающим предпринимателям конкретные советы по успешной реализации проектов и даже предложили партнерство в реализации бизнес-идей.

Глава Гагаузии Ирина Влах, закрывая форум, отметила, что вопрос проведения мероприятия из-за пандемии коронавируса, долгое время оставался открытым.

© Sputnik / Mihai Caraus Ирина Влах.

"Но мы рискнули и решили его все же провести. Наша цель – продвигать Гагаузию, Это был крутой форум. Здесь были очень мощные спикеры, модераторы, представлено столько идей для развития как в регионе, так и во всей стране. Мы показали, что умеем работать со многими партнерами, но при этом нам еще многому нужно учиться", - сказала башкан Ирина Влах.

Инвестиционный форум проходил в Гагаузии на протяжении двух дней, 23 и 24 октября. Мероприятие посетило большое число представителей бизнеса как из Молдовы, так и из-за рубежа.

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