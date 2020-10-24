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В красной зоне госпиталя COVID-19.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 833 случая COVID-19

© Sputnik / Георгий Зимарев
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2188)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201024/32151566/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-833-slucha-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 71 089.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 833 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в среду вечером.

Дезинфекция.
© Sputnik / Anton Denisov
Пандемия: мир предупреждают о наступлении чрезвычайно тяжелого периода

Выявлен один эпизод "импорта" инфекции из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 71 089.

За минувшие 24 часа проведены 3636 тестов, при этом первичных — 3279.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 43 медработников: 15 врачей, 18 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 855 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 617 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 51 719 человека.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1669.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2188)

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