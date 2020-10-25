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Молдова в цифрах: Население

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Молдова в цифрах. Население.
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32142482.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201025/32147371/moldova-v-tsifrakh-naselenie.html

На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку некоторых статистических данных о Молдове. Большинство цифр и графиков совсем не радуют.

С момента обретения Молдовой независимости граждан в стране все меньше. Главная причина - не высокая смертность вкупе с низкой рождаемостью, а массовая миграция населения. Наши соотечественники покидают Молдову из-за низкого уровня жизни, чем только усугубляют внутренние экономические и социальные проблемы.

Аэропорт.
© CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
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За 30 лет страна потеряла около одной четверти граждан. Если существующая тенденция сохранится, в течении ближайшего десятилетия мы можем недосчитаться еще одного миллиона граждан.

Почему люди уезжают из Молдовы? Индекс человеческого развития - один из главных показателей благополучия государства и его граждан. Он рассчитывается исходя из ВВП на душу населения, средней продолжительности жизни и средней продолжительности образования. Молдова в мировом рейтинге по этому показателю занимает 107 место. Это худший результат среди европейских стран.

Страна могла бы упасть еще ниже, если бы не устоявшиеся еще с советских времен традиции в сфере образования. В процентах от ВВП Молдова тратит на медицину и образование сравнительно много, но в денежном выражении, да еще в пересчете на душу населения, это в разы ниже чем у ближайших соседей и в десятки раз меньше, чем в развитых европейских странах. 

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