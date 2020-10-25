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Молдова в цифрах: Экономика

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Молдова в цифрах. Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201025/32147486/moldova-v-tsifrakh-ekonomika.html

На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку основных данных о нашей республике.

Из года в год внешняя торговля Молдовы характеризуется отрицательным торговым балансом. В 2019 году в республика импортировали товаров на сумму почти в два раза большую, чем объем экспорта. 

Умеренный экономический рост из-за пандемии ушел в большой минус. Во втором квартале 2020 года в Молдове наблюдался самый глубокий экономический спад за последние 20 лет.

Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 14 процентов по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Молдова в цифрах. Территория.
© Sputnik
Молдова в цифрах: Территория

Кроме того, ежегодно, по данным статистики средние расходы граждан превышают их средние доходы. Отсюда и структура ВВП с преобладанием сферы услуг (более 65% ВВП). Специалисты объясняют эту разницу тем, что большая часть молдавской экономики находится в тени, а также тем, что весьма существенен переводов валюты из-за рубежа. Ежегодно, путем банковских трансфертов страна получает более одного миллиарда долларов.

Не смотря на это, средняя зарплата в Молдове, одна из самых низких в Европе, как и объем ВВП на душу населения. 

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