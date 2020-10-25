Молдова в цифрах: Экономика

На этой неделе отмечается Всемирный день статистики. Sputnik Молдова собрал подборку основных данных о нашей республике.

Из года в год внешняя торговля Молдовы характеризуется отрицательным торговым балансом. В 2019 году в республика импортировали товаров на сумму почти в два раза большую, чем объем экспорта.

Умеренный экономический рост из-за пандемии ушел в большой минус. Во втором квартале 2020 года в Молдове наблюдался самый глубокий экономический спад за последние 20 лет.

Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 14 процентов по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Кроме того, ежегодно, по данным статистики средние расходы граждан превышают их средние доходы. Отсюда и структура ВВП с преобладанием сферы услуг (более 65% ВВП). Специалисты объясняют эту разницу тем, что большая часть молдавской экономики находится в тени, а также тем, что весьма существенен переводов валюты из-за рубежа. Ежегодно, путем банковских трансфертов страна получает более одного миллиарда долларов.

Не смотря на это, средняя зарплата в Молдове, одна из самых низких в Европе, как и объем ВВП на душу населения.

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