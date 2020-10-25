В ЦИК рассказали, как будут идентифицировать людей в масках во время выборов

В Центризбиркоме дали дополнительные разъяснения в связи с процедурой голосования на избирательных участках.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. На голосование нужно будет прийти со своей ручкой, а защитную маску выдадут на входе в избирательный участок.

Как пояснил глава Центризбиркома Дорин Чимил, маски будут выдавать члены электоральных бюро, ответственные и за измерение температуры. В то время, когда избиратель будет предъявлять удостоверение личности членам комиссии, его могут попросить на короткое время снять маску.

Затем гражданин должен будет расписаться в избирательном списке. Если у него нет своей ручки, ему дадут для этого другую, которую после этого продезинфицируют. Обрабатывать антисептиком будут также штампы "Votat" в кабинах для голосования.

К президентским выборам 1 ноября были закуплены 3 миллиона защитных масок для тех, кто придет голосовать. Все 2143 открытых избирательных участка обеспечены и другими противоэпидемическими материалами: более 320 тысячами пар перчаток, 2300 термометрами, 27 тысячами литров дезинфицирующего средства для рук и 14,5 тысячи литров дезинфицирующего средства для поверхностей.

Что надо знать о выборах главы государств

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Всего на президентских выборах откроют 2 143 избирательных участка, 139 из них - за границей, а 42 участка откроют на левом берегу Днестра. Больше всего секций для голосования откроют в муниципии Кишинев – всего в столице будут действовать 305 таких единиц (включая пригороды).

Общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления списков, составляет 3 287 140 человек с правом голоса.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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