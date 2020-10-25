Додон: предлагаю перевести стрелки часов в марте 2021 года и ничего больше не менять

Молдова и Украина - последние две страны на постсоветском пространстве, которые переводят часы два раза в год.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Кандидат в президенты и действующий глава государства Игорь Додон пообещал инициировать законопроект об отмене перехода на зимнее время для Молдовы.

Он предложил перевести стрелки в марте 2021 года и ничего больше не менять. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

По его словам, многие люди устали от перевода стрелок два раза в год. Среди бывших советских республик только Молдова и Украина сохранили такой порядок, а Европейский Союз в марте 2021 года в последний раз перейдет на летнее время и прекратит эту практику.

"Заявляю о намерении выдвинуть соответствующий законопроект в Парламенте, чтобы мы в марте следующего года перешли на летнее время и больше ничего не меняли", - написал президент в соцсети.

Отказ от перевода стрелок часов

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта будущего года.

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

Власти Молдовы пока не определились, последует ли республика примеру остальных государств. Президент страны Игорь Додон ранее вынес вопрос на общественное обсуждение.

Кто первым начал переводить часы?

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192.

Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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