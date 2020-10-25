Национальную торговую марку будут охранять и защищать более внимательно, особенно при использовании за рубежом.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Бренд "Молдова — особый вкус" — инструмент для универсального продвижения высококачественных молдавских фруктов — получил свой регламент использования. Теперь владелец торговой марки, ассоциация Moldova Fruct, будет тщательно следить за его применением в Молдове и за рубежом, обещают в организации.

"Мы хотим продвигать его как фруктовый бренд страны. Однако продажа некачественных фруктов под этим брендом влияет на имидж не только производителя, но и самой страны", — пояснил исполнительный директор Moldova Fruct Юрие Фалэ.

Таким образом, для того, чтобы воспользоваться правом использования бренда "Молдова — особый вкус", производители фруктов или винограда должны будут продемонстрировать соблюдение принципа прослеживаемости на протяжении всего процесса производства и продажи продукции, а также лабораторно подтвердить качество своего товара.

В настоящее время только члены Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct имеют право использовать бренд. Впоследствии им также наделят других производителей и экспортеров.

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