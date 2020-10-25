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Посольство России в Молдове

Посольство России: решительно осуждаем попытки оправдать преступления режима Антонеску

© Sputnik / Родион Прока
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201025/32158807/posolstvo-rossii-popytki-opravdat-prestupleniya-rezhima-antonesku-nedopustimy-.html

В диппредставительстве РФ с недоумением восприняли заявления посольства Румынии в Республике Молдова о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение Бессарабии от советской оккупации" солдатах режима Антонеску.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Посольство Российской Федерации решительно осуждает "кощунственные реляции в оправдание фашистских преступников" от имени посольства Румынии в Молдове. Так в дипмиссии РФ отреагировали на приуроченное ко Дню румынской армии заявление румынского посольства о "геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение Бессарабии от советской оккупации солдатах режима Антонеску",.

Заверения официальных представителей Бухареста, сообщили в пресс-службе посольства России, призывающих хранить "вечную память героям", звучат откровенно цинично.

"Хочется напомнить, что прислужники нацистского преступника Антонеску, чьи деяния осуждены Нюрнбергским и Бухарестским трибуналами, и память которого призывают "никогда не забывать" румынские дипломаты, действительно оставили трудно забываемое наследие" - отмечается в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что потомки десятков тысяч убитых и замученных агрессорами Антонеску и его палача Алексиану жителей Молдавии - молдаван, русских, евреев, гагаузов и болгар — едва ли забудут преступления фашиствующих негодяев, оправдывавших свои бесчинства "борьбой за воссоединение".

"Или, может быть, "борьба за воссоединение" — это участие румынских войск на стороне Гитлера в Сталинградской битве? А соучастие нацистских подельников Антонеску в уморении голодом жителей блокадного Ленинграда?", — задаются вопросом в посольстве России.

Дипмиссия Российской Федерации решительно осудила оправдание фашистских преступников в год 75-летия священной победы антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Ранее, 23 октября посольство Румынии в Молдове организовало на кладбище румынских солдат в Оргеевском районе мероприятия приуроченные ко Дню румынской армии. Присутствующий на мероприятии посол Румынии Даниел Ионицэ заявил в своем выступлении, что погибшие и похороненные там солдаты воевали за "воссоединение страны, справедливость и свободу, за кусочек земли между Прутом и Днестром, который принадлежал Румынии".

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