Жители двух молдавских сел будут в палатках выбирать президента

Палатки для голосования спасатели оборудуют всем необходимым, в том числе системами отопления и электроснабжения.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. На выборах президента Молдовы 1 ноября избиратели села Бык, коммуны Бубуечь и села Чигырлены, Яловенского района, будут голосовать в палатках. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Дорин Чимил.

Такое решение в ЦИК приняли после того, как выяснилось, что здания, в которых должны были располагаться избирательные участки, не отвечают условиям безопасности и антиэпидемиологической защиты.

Примары этих населенных пунктов сообщили, что здание Дома культуры в селе Чигырлены и поликлиники в селе Бык, где должны были оборудовать места для голосования, не позволяют обеспечить необходимые эпидемиологические требования.

"В ЦИК поступили запросы от примара села Чигырлены Яловенского района, коммуны Бубуечь и Избирательного совета муниципального округа Кишинева, в которых содержалась просьба о помощи в выборе мест, которые могут использоваться в качестве избирательных участков в день выборов президента Республики Молдова 1 ноября", — рассказал Чимил.

Теперь Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям должен предоставить местным властям палатки длиной 6 метров и шириной 12 метров, оснащенную тепловым и электрическим оборудованием.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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