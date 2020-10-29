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Голосование.

ЦИК: голосовать на дому изъявили желание более 23 тысяч человек по всей стране

© Photo : Saeimas Preses dienests
В Молдове
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201029/32214504/tsik-golosovat-na-domu-sobirayutsya-bolee-23-tysyach-chelovek-po-vsey-strane.html

Из общего числа заявлений более трехсот поступило от граждан, находящих находящихся на самоизоляции из-за симптомов COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. К четвергу, 29 октября, на избирательные участки поступило 23 562 заявления о голосовании на дому во время президентских выборов 1 ноября. Такую цифру сегодня обнародовал Центризбирком.

Павел Постикэ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Постикэ: как будут голосовать граждане Молдовы с подозрением на COVID-19

Как уточнили в ЦИК, из общего числа заявлений 321 поступило от граждан с симптомами COVID-19, а в 23 243 случаях в заявлениях указываются другие причины.

В этой связи ЦИК напоминает, что избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок, могут обратиться в избирательное бюро с заявлением о голосовании с помощью переносной урны до 18.00 31 октября. А 1 ноября такие заявления могут быть поданы в письменной форме до 15.00 с предоставлением медицинской справки.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (217)

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