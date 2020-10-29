Проект с "научным подходом": в Гагаузии выращивают экзотический для региона миндаль

Производство ядер миндального ореха наладила в автономии 11 лет назад семья Топчу. За это время стартап превратился в компанию-лидера на рынке Молдовы, которая активно экспортирует свою продукцию за рубеж.

КОМРАТ, 29 окт - Sputnik, Максим Топал. Идея заниматься в Молдове выращиванием миндального ореха возникла у Петра и Марианны Топчу во время их учебы в Турции. Ни у одного из будущих предпринимателей не было ни аграрного образования, ни опыта ведения собственного дела. Оба они – выпускники факультета международных отношений.

Решающим фактором для старта экзотического бизнеса стало желание жить у себя на родине. И тогда пришлось выбирать свободные ниши, чтобы начать зарабатывать.

"По приезду домой мы думали, чем заняться, изучили тенденции местного рынка и решили посадить сад. Почему миндаль? Потому что он может долгое время храниться вне холодильного оборудования", - отметила для Sputnik Марианна Топчу.

Первые деревья были посажены 11 лет назад. Тогда государство выделило начинающим предпринимателям субсидии в размере 7,5 тысяч леев на гектар. Первые 7 лет молодые деревья не просто не приносили доход, но и генерировали убытки.

© Sputnik / Maxim Topal Миндальная плантация.

"Поскольку мы – не специалисты в этой области, то начали реализовывать свою идею с научным подходом - заказали проект, получили рекомендации от молдавских специалистов. Но из-за ошибок в расчетах, сад не дал плодов на седьмой год. Дело в том, что тогда в Молдове это направление еще не было изучено и даже знаний наших специалистов оказалось недостаточно. Нам пришлось пригласить специалиста из Турции, который проработал с нами целый год. Только на девятый год мы получили первый хороший урожай", - сказала предприниматель.

© Sputnik / Maxim Topal Долгожданный урожай.

Несколько производителей миндального ореха в Молдове уже создали кооператив и намерены вместе закупить современное оборудование для уборки и переработки миндаля. В планах гагаузских предпринимателей, которые уже получили под эти цели финансовый грант, обжаривать орех, начать производство миндальной муки и даже выпекать миндальное печенье.

Семья Топчу в своем саду. © Sputnik / Maxim Topal

Миндальный орех. © Sputnik / Maxim Topal

Продукция в расфасованном виде. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 3 © Sputnik / Maxim Topal Семья Топчу в своем саду.

Формулой успеха в становлении бизнеса стал энтузиазм и большой труд, помноженный на взаимопонимание и поддержку в семье. Развивая свое дело, семья Топчу не хочет уезжать из Молдовы никуда.

"Для того, чтобы "поднять" бизнес, нужны не столько деньги, сколько сила воли. Важно выстоять перед теми сложностями, которые неминуемо будут. Выращивать миндаль в Гагаузии, которая является зоной рискованного земледелия – большой риск. К примеру, в этом году мы собрали лишь 10% от планируемого урожая. Ищем варианты для сбора дождевой воды и полива садов. Будем идти по пути экологического земледелия.", - подчеркнул Петр Топчу.

По его словам, в целом, у нас в Молдове благоприятная атмосфера для развития бизнеса. Есть и минусы, но мы молодое государство, мы находимся только в начале пути.

В Молдове насчитывается около 1 тысячи гектаров садов миндаля. Гагаузская компания, по словам ее владельцев, занимает около 70 процентов молдавского рынка. Но и это - лишь 20% от общей продукции. Большая ее часть продукции экспортируется в Румынию, Азербайджан, Ирак и другие страны мира.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova