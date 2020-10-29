Полыхнет ли в Молдове после выборов?

Глядя на последние события в Белоруссии и Киргизии, многие в Молдове в канун выборов всерьез опасаются: нынешнему и без того тяжелому "короновирусному году" в республике не хватает только постэлекторальных уличных баталий…

Но есть ли у этих опасений реальная почва?

"Молдова – не Киргизия"

Молдове по сей день аукается 7 апреля 2009 года. Тогда ведь полыхнули не просто здания парламента и резиденции главы государства.

Уличная буза толкнула саму молдавскую государственность на ту кривую дорожку, которая в конце уткнулась в олигархический захват госструктур.

Между тем, некоторые кандидаты от оппозиции, похоже, еще в преддверии первого тура все для себя решили: фальсификациям и манипуляциям быть, и точка! По крайней мере, такое впечатление складывается, например, после уверенных априорных заявлений "Додон пытается сфальсифицировать выборы", которые транслирует лидер ПДС Майя Санду в ходе интервью Euronews. Майа Григорьевна предупреждает молдавского президента: "Люди выйдут на улицы…". Об этом ей якобы сообщили "сами граждане".

Или вот глава платформы DA Андрей Нэстасе, по его словам, уже составляет "списки всех крепких мужчин этой страны, которые чувствуют, что могут и готовы отправиться с нами к 42 избирательным участкам". Обратите внимание на эпитет. Разумный, взвешенный политик скорее назвал бы мужчин "ответственными", "неравнодушными", "приверженцами демократии", в конце концов. Но господину Нэстасе зачем-то нужны "крепкие". Так и хочется полюбопытствовать: что эти мускулистые мужчины собираются крушить, кого бить?

В своем фирменном стиле отметился и бельцкий мэр Ренато Усатый, пригрозивший, что "если будут доказательства того, что Додон сфальсифицировал выборы – он получит по шее".

Нам же пока остается только гадать, чего в этих бодрых заявлениях больше – обычной предвыборной бравады или готовности пойти ва-банк в борьбе за президентское кресло.

"Может, и пронесет"

"Минск, Бишкек, как ранее – Киев и Тбилиси. Это не отдельные события, это творческая, планомерная работа. Кишинев следующий? Повсюду в разного рода "Тихановских" вложены большие деньги, их нужно отрабатывать. А наша Майя Санду далеко не белорусская домохозяйка, эта девушка в правительстве работала, у нее политический опыт есть. Но я считаю, многое будет зависеть от результатов выборов в США. Усидит Трамп – может, и нас пронесет. А вот если там победит "геронтократия" демократов, то ожидать можно чего угодно, в том числе и в Молдове", - утверждает политолог, экс-посол Молдовы в КНР Виктор Боршевич.

Поиск пресловутого внешнего фактора – давняя традиция всех молдавских электоральных процессов. И на сей раз правые кандидаты легко его обнаружили — не представив доказательств, заявили о фальсификациях во время предварительной регистрации для голосования граждан Молдовы на участках в Российской Федерации. И вот уже они заявляют о "вмешательстве России" в выборы в суверенном государстве.

Однако обходят стороной заявления западных политиков в поддержку Майи Санду. Молчат и о недавнем заявлении посла Румынии в Молдове о "героях", которые, оказывается, принесли в 41 году в Бессарабию "свободу и справедливость". Сказать подобное в стране с расколотым и многонациональным обществом, сложным историческим анамнезом – это или вопиющий непрофессионализм, или осознанная провокация, долженствующая сыграть на руку прорумынским кандидатам.

Немного выдержки и здравого смыла

Периодическое столкновение на молдавской земле интересов крупных геополитических игроков – это действительно многолетняя данность в республике. Трудно сказать, какую выгоду за эти годы извлекла та или другая мировая держава, но РМ всякий раз со всей очевидностью проигрывала.

"Решения по таким вопросам, как Молдавия, принимается совсем не на высоком уровне – где-то на уровне сотрудников Госдепа либо ЦРУ. Калибр не тот", – пишет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Считаю, продолжил он, что Молдавия, дай ей бог здоровья – это страна, где никакую цветную революцию организовывать не надо: "Это бесконечный, непрекращающийся балаган. Даже по меркам постсоветских стран там царит беспрецедентная ликвидность политической элиты, которая меняет взгляды постоянно и в любом направлении. Там и стараться не надо, они сами все сделают"…

Сегодня перспективу молдавского "майдана" в известной степени нивелирует и одна особенность, присущая любой оппозиции и регулярно проявлявшаяся в последние пять-семь лет: различные ее части категорически не способны договориться между собой. Даже заключая кратковременные тактические союзы, как осенью 2015 – зимой 2016, лидеры оппозиционных партий ни на минуту не перестают выяснять, кто из них главный спаситель Отечества. Майдан, между тем, все-таки требует выработки общей стратегии и ее совместной реализации. Сегодня среди оппозиционных кандидатов в президенты подобного диалога не видно…

"Для этого нет ни причин, ни социальной базы в стране", — пишет на своей странице в Фейсбуке известный молдавский политолог Борис Шаповалов.

По его мнению, если массовые акции протеста и будут, то ограничатся попыткой в течение нескольких дней дестабилизировать ситуацию в стране.

"Выйдут тысячи полторы западных грантоедов и НПО вместе с Майей Санду и несколько сотен националистов-унионистов: покричат, повыступают, попоют песни и разойдутся... Хотя оппозиционные, а на деле антимолдавские партии, находящиеся под внешним управлением, еще за полгода до выборов, понимая свои нулевые шансы на победу, говорят о какой-то мифической их фальсификации - власти абсолютно нет никаких причин что-то фальсифицировать", - считает Шаповалов.

Собственно, в ходе предстоящих электоральных событий и от власти, и от оппозиции требуется всего ничего – держаться в рамках здравого смысла, проявить немного выдержки и хотя бы чуть-чуть помнить об интересах страны. И тогда мы все сможем завершить этот трудный года без очередного потрясения. И с законно выбранным президентом.

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