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Банковские карты, архивное фото.

В Молдове участились кражи с банковских карточных счетов: заведено более 300 уголовных дел

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201030/32225165/v-moldove-uchastilis-sluchai-krazhi-s-bankovskikh-kart-zavedeno-bolee-300-ugolovnykh-del.html

Ущерб, нанесенный мошенниками клиентам коммерческих банков Республики Молдова, составляет миллионы леев.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В последнее время участились случаи мошенничества и краж с использованием дебетовых карт банков Республики Молдова. С начала года полиция возбудила 300 уголовных дел о такого рода хищениях с общим ущербом около 3 миллиона леев. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Лицам, подозреваемым в этих преступлениях, грозит до 15 лет тюрьмы.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Владимир Трефилов
Эксперты рассказали, как не лишиться денег с банковской карты

Управление киберпреступлений Национального инспектората расследований обращается к гражданам с призывом проявлять бдительность и соблюдать правила безопасности.

Не раскрывайте свою личную информацию или данные банковской карты никому (даже персоналу банка) (номер карты, срок действия, ПИН-код, трехзначный защитный код, напечатанный на обратной стороне карты, защитный код, полученный от банка по SMS или на адрес электронной почты для проведения транзакции в онлайн-среде), даже если звонок явно осуществляется с номеров, аналогичных или идентичных номерам коммерческих банков.

Следует помнить, что для денежных переводов (P2P), вознаграждений, бонусов и так далее человеку, который будет осуществлять такую операцию, нужен только номер карты! Если за перевод, получения выигрыша, вознаграждения вас попросят ввести ПИН-код карты, срок действия, ее CVV / CVC-код, одноразовый пароль, вы должны сообщить в банк.

Пластиковая карта
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
В Молдове еще один случай кражи денег с банковских карт: как защитить себя

Чтобы проверить, действительно ли вам с вами связался сотрудник банка, позвоните самостоятельно по телефонным номерам, указанным на сайтах коммерческих банков или указанным на банковских картах, для проверки.

Не рекомендуется передавать карту третьим лицам, оставлять ее на виду и позволяйте посторонним фотографировать или копировать данные.

Ежемесячно проверяйте выписку со своего счета, чтобы при возникновении подозрительных транзакций как можно скорее связаться с вашим банком.

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