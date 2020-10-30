"Осталась последняя стометровка": Гагаузия встретила международных наблюдателей

Выборы президента Молдовы должны пройти в соответствии с законодательством страны и международными нормами. От этого молдавский народ только выиграет, считают международные наблюдатели, представляющие Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ.

КОМРАТ, 30 окт - Sputnik, Максим Топал. На юг Молдовы в пятницу вечером прибыла внушительная делегация международных наблюдателей. В течение нескольких дней они будут работать на избирательных участках по всей стране.

В Гагаузии они сегодня запланировали посещение нескольких избирательных участков. В одном из них, расположенном в Доме культуры Комрата, их встречал председатель окружного избирательного совета №36 АТО Гагаузия Иван Комур.

Он рассказал международным наблюдателям о подготовке к выборам, возможностях для избирателей проверить данные в списках избирателей, а также о мерах по недопущению распространения коронавируса.

В частности, по инициативе властей автономии на всех избирательных участках будут дежурить медики. Они проконсультируют членов избирательных бюро о мерах безопасности. Важна не только физическая безопасность, но и транспарентность избирательного процесса. Сопровождать мобильную урну для голосования в Гагаузии смогут все без исключения наблюдатели, которые только это пожелают. Им будут выданы защитные костюмы, маски, экраны, перчатки.

"Осталась последняя стометровка. Все избирательные участки полностью обеспечены дезинфицирующими средствами. Мы уже получили избирательные бюллетени, будем их развозить по избирательным участкам", - сказал Иван Комур.

В рамках визита в Комрат наблюдатели провели и расширенную встречу с руководством Гагаузии.

Делегация наблюдателей МПА СНГ. © Sputnik / Maxim Topal

Делегация наблюдателей МПА СНГ. © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Делегация наблюдателей МПА СНГ.

По словам генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого, наблюдатели 1 ноября будут работать на большом количестве избирательных участков в Молдове. Для этого у них "есть все возможности".

"Изучим, как организованы и будут проходить выборы, встретимся с кандидатами в президенты, с их предвыборными штабами. Программа достаточно насыщенная, и за эти 3 дня визита нам предстоит очень много поработать", - подчеркнул собеседник.

Рад приезду "к нашим братьям и сестрам" в Гагаузию и заместитель председателя Национального собрания Азербайджанской Республики Адиль Абыш оглу Алиев.

"По настроению видим, что все отлично, все подготовились. Гагаузия строится, нас это очень радует. Надеемся, что в дальнейшем будем часто приезжать и приглашать в гости, чтобы дальнейшее наше сотрудничество еще больше развивалось и укреплялось, чтобы еще больше проектов у нас внедрялось", - заявил парламентарий.

Поблагодарила международных наблюдателей за визит в Гагаузию и башкан Ирина Влах.

© Sputnik / Maxim Topal Ирина Влах в диалоге с наблюдателями МПА СНГ.

"Мы открыты, у нас достаточно большой опыт проведения избирательных кампаний. Для властей автономии очень важно, чтобы эти выборы прошли честно, демократично, в соответствии с Кодексом о выборах и Конституцией страны", - заметила Ирина Влах.

В Гагаузии в это воскресенье откроют свои двери 67 избирательных участков.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. В ЦИК зарегистрировали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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