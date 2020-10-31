Супер-братья Зиненко - России: "Счастливого конца света!"

Как авторы из глубинки пробиваются в мульт-индустрию. Креативные братья из Приднестровья выиграли премию одного из российских телеканалов и грозят устроить "Счастливого конца света". Бендерские создатели комикса пустили Sputnik Молдова в свою творческую мастерскую.

Юлия Сорокопуд

Приднестровская обитель комиксов - уже давно необычная "детская". Скромная комнатушка выросла во вселенную футуризма. Здесь зарождаются и оживают самые настоящие супергерои.

Отсюда их авторы выходят на связь с реальным миром. Вещают, малюют, фантазируют. Если серьезно, братья Зиненко – просто фантастика! Учатся мечты сводить с действительностью и получать от этого пока небольшую прибыль.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд Братья Зиненко

"В самом популярном онлайн-магазине комиксов в США мы продали комиксов на 6 долларов, половину из которых забрал налог. Там такого творчества слишком много. Прежде, чем обратят внимание на качество работ, нужно первым делом привлечь к себе внимание. По сути, создать узнаваемый бренд. Потом можно и зарабатывать".

Комикс вместо гречки и свечек

Шел 2012-й. Игорь – студент экономического факультета. Александр – будущий переводчик. Мир в ожидании конца света. Запасается гречкой и свечками. На фоне "апокалипсиса" в двух похожих головах зарождается вселенная космического масштаба.

Комикс по мотивам наступающего Армагеддона и… календарь майя тут не при чем! Братья Зиненко уже в названии желают всем "Счастливого конца света". Через пару лет фантазия, похожая на шутку – уже полноценный проект.

"В 2012-м мы придумали комикс-идею и подумали: "А, это быстро!" Дайте нам три месяца и все будет готово. Через несколько лет у нас на руках были обложка и всего несколько страниц, потому что в творчество постоянно вмешивалась жизнь. Прошло уже 8 лет и представьте, работа идет до сих пор", - говорит Александр, отвечающий за словесное оформление картинок.

Братья Зиненко, что называется, самоучки. Работали над комиксом - создавали себя. Игорь стал иллюстратором и дизайнером по персонажам. Вспоминает, как рисовать учился буквально "на ходу". Брал уроки в интернете, отрабатывал практику на своих же героях. Теперь художественно владеет своей левой рукой и совладеет фамильным YouTube-каналом. На видеохостинге учит навыкам "рисонавта". А это уже креатив от автора текстов и пиарщика проекта Александра.

"Рассказать историю с помощью картинки – целое искусство. Кадры должны читаться. Мы долго учились этому. Знаете, в крупных компаниях комиксы создает куча народу. А тут нам двоим надо уметь работать за восьмерых", - в красках расписывает иллюстратор Игорь.

Оливер, Аманда, Софи

Комиксы в моде: быстрый динамичный сюжет + визуальная составляющая. Игры с воображением привели Зиненко к катаклизмам, монстрам и зомби. В их рассказе со всеми ужастиками справляются три героя: Оливер, Аманда и Софи. Каждый по-своему. Оливер летает в облаках, не вставая с дивана. Софи, мчится спасать мир, не успевая присесть.

А Аманда пытается вырасти нормальным ребёнком в "сумасшедшем" мире. Похоже на зарисовки из обычной жизни. Только концов света у супергероев куда больше, чем у нас с вами, простых смертных персонажей.

"Идея в том, у каждого случается конец света. Причем не раз. Наши "концы света" чаще всего связаны именно с комиксом. Как-то мы подали идею и на анимационную студию в США и получили отказ. А еще занялись краудфайндингом (общественные сборы на печать комикса). Из влиятельных людей отозвался только Петр Гланц, который озвучивает "Дедпула" и "Принца Персии". Но в целом, наша идея провалилась. Вот тогда был настоящий конец света".

Работа над комиксом идет уже 8 лет. Идея братьев Зиненко становится более четкой, конкурной, обретает новые черты и смысл. Сегодня предел мечтаний иллюстраторов - пробиться на американский рынок. Об их «конце света» должен узнать весь мир.

© Sputnik / Юлия Сорокопуд статуэтка за лучший мультсериал

Статуэтка за мультсериал

Супер-братья свой сюжет продвигают уже пять лет. Кинохакатон в России, краутфайндинг, американские сайты. Приключений было достаточно, чтобы определиться с развитием. Теперь ориентир только на свою аудиторию. Комиссия на конкурсе одного из российских телеканалов оказалась той самой. Сергей Светлаков и другие медийные «знатоки» одобрили онлайн-презентацию из Бендер. Приднестровские финалисты получили статуэтку и шанс поработать в команде профессионалов.

"Вместе со статуэткой мы получили внимание российского продюсера. Теперь активно ведём переговоры, чтобы продвинуться дальше с проектом".

Зиненко, короли комиксов

Супер-героизм в их индустрии — не значит чудо-заработок. В свой проект братья пока только вкладывают. Зарабатывают фрилансом. Говорят, им повезло, что комиксы как раз набрали популярность. Некоторые фанаты рисованных историй уже знают: Зиненко – короли комиксов.

© Photo : Зиненко, из личного архива Одна из героинь комикса Софи

"Саша занимается озвучкой, монтажом видео и переводами. Я рисую портреты, иллюстрации на заказ. Заработок нестабильный, мы готовы рисковать ради собственного творчества. Есть заказы из Украины, России, были из Франции и США. В Приднестровье о наших комиксах разве что друзья знают", - объясняет Игорь Зиненко.

Где-то на окраине Бендер в маленькой комнатушке продолжается comicsboom. Фантастические братья дорисовывают свою идеальную историю. С мультсериалом "Счастливого конца света" чудо-создатели обещают устроить конец, где обязательно прольется свет.

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