Глава миссии наблюдателей от СНГ: "Дождь на выборах – хорошая примета"

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik, Дмитрий Терехов. Возглавляющий миссию наблюдателей СНГ Виктор Гуминский сегодня пообщался с прессой на избирательном участке в Кишинёве, расположенном в здании профтехучилища.

"Наша миссия по наблюдению за выборами президента Молдовы работает в республике с 12 октября. Та активность избирателей, которую мы видим сегодня, начиная с семи утра, стала для нас приятной неожиданностью. Люди приходят исполнить свой гражданский долг, несмотря на непогоду. Нам известно, что в нынешнем году социально-экономическая жизнь Молдовы заметно пострадала от засухи. Хочется надеяться, что этот дождь в день выборов, как и полагается хорошей примете, положительно скажется на политической жизни республики. И высокая активность избирателей будет способствовать тому, чтобы страна и дальше двигалась по пути консолидации и стабилизации гражданского общества Молдовы", - заявил Гуминский.

Он отметил, что доклады наблюдателей, с утра поступающие из избирательных участков в столице и ряда регионов республики, свидетельствуют о том, что подготовка к голосованию в Молдове была проведена добросовестно. По его словам, все три уровня выборных органов подошли ко дню голосования тщательно подготовленными.

"Да, на некоторых участках при открытии наблюдалась небольшая суета. Но мы склонны относить это на счёт повышенной ответственности людей, которые старались сделать всё как можно лучше. Чтобы голосование прошло строго в рамках молдавского законодательства, Кодекса о выборах", - сказал глава миссии.

Гуминский напомнил, что основные принципы работы миссии наблюдателей - нейтралитет, невмешательство во внутренние дела государства, в избирательное законодательство. При этом, не давая оценок происходящему, наблюдатели от СНГ отмечают, что с утра возникло несколько напряжённых точек на границе Молдовы с непризнанной ПМР.

"Мы уже имеем информацию по приднестровским участкам – там у нас представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации. Они сообщают, что голосование в целом идёт нормально. Но, к сожалению, наши наблюдатели также заметили, что на границе Молдовы с Приднестровьем некоторые граждане пытаются воспрепятствовать проезду людей с левого берега Днестра на правый. Однако, органы правопорядка делают своё дело, и отдельные эксцессы почти не сказываются на общем ходе голосования", - утверждает глава миссии наблюдателей.

Добавим, что сегодня в 22.00 пройдет совещание координаторов – представителей всех государств, принимающих участие в наблюдении за молдавскими выборами. Но совещании будет обсуждаться предварительное заявление. А окончательные выводы миссия наблюдателей от СНГ представит завтра на итоговой пресс-конференции.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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