МВД: Злоумышленники осуществили кибератаку на телефоны сотрудников ведомства

На телефоны сотрудников МВД поступали звонки с целью оскорбить сотрудников этой структуры и воспрепятствовать выполнению их обязанностей.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. На телефоны нескольких сотрудников Министерства внутренних дел, включая министра Павла Войку, осуществили кибератаку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

Нападение выражалось в оскорбительных звонках с нескольких телефонных номеров.

В результате принятых мер, в полиции установили, что цель кибератаки - заблокировать сеть абонента.

Операторы мобильной связи подтвердили, что атака была произведена из-за пределов Республики Молдова.

"Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) МВД в течение дня осуществляют меры по выявлению, предотвращению и противодействию угрозам и рискам, которые могут повлиять на безопасность, персонал и операционные возможности административной системы МВД", - говорится в сообщении ведомства.

SPIA возбудит уголовное дело по статье 261/1 Уголовного кодекса Республики Молдова "Несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам". В случае признания вины злоумышленникам грозит штраф в размере от 1350 до 3350 условных единиц или тюремное заключение на срок до 5 лет.

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