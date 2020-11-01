МВД: в Молдове не менее 13 раз пытались перекрыть подъездные пути к участкам

Представители Министерства внутренних дел рассказали о выявленных полицией нарушениях к этому часу.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В Молдове зафиксировано 13 попыток блокирования подъезда к избирательным участкам, а также в адрес полиции поступило более сотни жалоб об организованном подвозе избирателей на избирательные участки. По всем случаям ведется проверка. Об этом рассказал замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан.

"Во второй половине дня было зафиксировано 13 случаев блокирования дорог к избирательным участкам. Все участки разблокированы. Зафиксирован также один случай перекрытия входа в сам участок", - сказал он.

Помимо этого, по его словам, зафиксированы 12 случаев фотографирования бюллетеней, семь сообщений о возможном подкупе избирателей, из которых в четырех - информация не подтвердилась.

"Очень много сообщений в СМИ и Интернете о случаях фальсификаций. Обращаюсь ко всем, кто владеет информацией о возможной фальсификации выборов, сообщайте об этом полиции. Во многих случаях такая информация не подтверждается", - добавил Максиан.

В адрес полиции было направлено более 100 обращений от представителей конкурентов и ЦИК относительно организации неизвестными лицами подвоза избирателей. Полиция проверяет эти случаи.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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