В больницу Комрата доставили мобильную урну - пациенты выбирают президента

КОМРАТ, 1 ноя - Sputnik, Максим Топал. Во второй половине дня урну для голосования доставили тем людям, кто самостоятельно до нее добраться не может. В районной больнице Комрата работали представители избирательного участка №36/5.
"Проголосовало больше 40 человек из числа пациентов больницы. Люди активно голосуют. Мы все работаем в масках, перчатках, обрабатываем руки перед переходами из отделения в отделения", - рассказал Sputnik Иван Паня.
"Люди могут выразить свою гражданскую позицию. Мы соблюдаем санитарно-эпидемиологические правила", - отметила Нина Райлян.
На избирательных участках в Гагаузии проголосовали уже 46 тысяч 016 граждан с правом голоса. Это 35,08% от общего числа избирателей. По данным окружного избирательного совета №36 АТО Гагаузия, "в целом выборы проходят спокойно".
"На всех избирательных участках выездные урны для голосования выехали. В населенных пунктах, где много заявок о голосовании на дому, урны выехали чуть раньше, чтобы успеть охватить всех избирателей и все они могли осуществить свое право на голосование", - сказал Иван Комур.
Всего, к урнам для голосования в Гагаузии ждут 130 тысяч 891 гражданина с правом голоса. Все 67 избирательных участков Гагаузии будут открыты до 21:00.
- Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата© Sputnik / Maxim Topal
- Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата© Sputnik / Maxim Topal
- Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата© Sputnik / Maxim Topal
Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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