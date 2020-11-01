В больницу Комрата доставили мобильную урну - пациенты выбирают президента

Всего к урнам для голосования в Гагаузии ждут 130 тысяч 891 гражданина с правом голоса. Все 67 избирательных участков в автономии будут открыты до 21:00.

КОМРАТ, 1 ноя - Sputnik, Максим Топал. Во второй половине дня урну для голосования доставили тем людям, кто самостоятельно до нее добраться не может. В районной больнице Комрата работали представители избирательного участка №36/5.

"Проголосовало больше 40 человек из числа пациентов больницы. Люди активно голосуют. Мы все работаем в масках, перчатках, обрабатываем руки перед переходами из отделения в отделения", - рассказал Sputnik Иван Паня.

По словам менеджера больницы Нины Райлян, пациентов заранее предупредили о возможности голосовать и необходимости иметь при себе паспорта.

"Люди могут выразить свою гражданскую позицию. Мы соблюдаем санитарно-эпидемиологические правила", - отметила Нина Райлян.

На избирательных участках в Гагаузии проголосовали уже 46 тысяч 016 граждан с правом голоса. Это 35,08% от общего числа избирателей. По данным окружного избирательного совета №36 АТО Гагаузия, "в целом выборы проходят спокойно".

"На всех избирательных участках выездные урны для голосования выехали. В населенных пунктах, где много заявок о голосовании на дому, урны выехали чуть раньше, чтобы успеть охватить всех избирателей и все они могли осуществить свое право на голосование", - сказал Иван Комур.

Всего, к урнам для голосования в Гагаузии ждут 130 тысяч 891 гражданина с правом голоса. Все 67 избирательных участков Гагаузии будут открыты до 21:00.

Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата © Sputnik / Maxim Topal

Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата © Sputnik / Maxim Topal

Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата © Sputnik / Maxim Topal 1 / 3 © Sputnik / Maxim Topal Выборы президента: Выездная урна прибыла в райбольницу Комрата

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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