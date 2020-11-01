В Молдове завершилось голосование на выборах главы государства

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.
По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 211 147 избирателей.
За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.
Начался подсчет голосов,Ю отданных за претендентов на кресло президента.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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