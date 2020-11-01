21:02 01 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
Выборы президента Молдовы

В Молдове завершилось голосование на выборах главы государства

© Photo : Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32271214.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201101/32273832/V-Moldove-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-glavy-gosudarstva.html

В 21 час закончили свою работы избирательные участки открытые на территории республики, выборы признаны действительными.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
LIVE: Выборы президента Молдовы – 2020
На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов,Ю отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музей естественных наук Государственного университета Молдовы
ФОТО - Где в Кишиневе можно увидеть чучела лисы и детеныша кашалота
Выборы президента Молдовы за 1 минуты
Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео
Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
Осенний марафон: что нужно знать о кандидатах в президенты Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться