Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравил соотечественников с Денем народного единства и пожелал им оставаться верными общим традициям и памяти героических свершений великих предшественников.
Васнецов напомнил, что праздник был учрежден в России в память об освобождении народным ополчением Москвы в 1612 году.
"Будущее России зависит и от нас с вами. От каждого из нас зависит то, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга. Историю своего народа и предков важно чтить, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас", - отметил дипломат в своем поздравительном послании.
День народного единства — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.
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