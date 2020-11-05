Депутат парламента: в Молдове создана власть, параллельная официальной

Богдан Цырдя представил новые сведения о деятельности в Республике Молдова ряда некоммерческих организаций, финансируемых иностранными фондами и структурами, среди которых Фонд Сороса и Фонд Конрада Аденауэра.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Депутат Богдан Цырдя заявил, что прокуратура отказывает в возбуждении дел по факту, с его точки зрения, нарушений законодательства Молдовы рядом некоммерческих организаций (называемых также неправительственными - НКО или НПО), финансируемых западными фондами и входящими в "элитную" сеть такого рода структур. Они активно вмешиваются в политическую жизнь страны, поддерживая своих ставленников и организовывает информационную травлю оппонентов. Об этом законодатель сказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Sputnik Молдова".

Напомним, что 21 и 22 октября в Кишиневе прошли презентации книги Богдана Цырди о деятельности некоммерческих организаций в Молдове, после чего со стороны критикуемых им организаций в адрес автора посыпались обвинения в искажении информации и лжи.

"Меня обвинили в том, что я нападаю на гражданское общество, которого в Молдове нет. Обвинили в том, что я нападаю на НПО, а ведь я нападаю не на НПО, а НПО-кратию, на баронов. Меня обвинили в нападках на демократию, хотя я критикую НПО-олигархат. Меня даже обвинили в подрыве Конституции!", - сказал политик.

Отвечая на обвинения, Цырдя продемонстрировал представителям СМИ документы из открытых источников, в которых зафиксированы названия организаций, получавших денежные средства из-за границы, в том числе конкретные суммы, названы руководители НПО и дана другая важная информация.

При этом депутат парламента обратил внимание на то обстоятельство, что "НПО-олигархат" тесно связан с политиками и государственными деятелями страны, контролирует и владеет сетью СМИ, в том числе ряд телеканалов, которые занимаются политической пропагандой, а в избирательных кампаниях прямо поддерживают "своих " кандидатов и выступают против конкурентов.

"Олигархия" гражданского общества в Молдове – это и есть, по мнению Цырди, тот самый "дип стейт" — глубинное государство, которое пытается в том числе управлять и манипулировать общественным мнением в стране по заказу бенефициаров.

"Сеть из 102 НПО проникла во все структуры государства, создала параллельные структуры власти, контролирует власть, средства массовой информации и внешние финансовые поступления. Эта сеть легко уничтожает или наоборот, оделяет и возвышает любого политика".

Также, по его словам, этот конгломерат может влиять на суды, Генеральную прокуратуру, Национальный антикоррупционный центр, министерства и ведомства

"Сеть этих НПО находится над законом, – это механизм внешнего контроля", - заявил Цырдя.

Он уточнил в ходе пресс-конференции, что заявлениям о нарушении законодательства РМ со стороны НПО не дают ход.

"Мы обратились в Генпрокуратуру по факту финансирования Фондом Сороса реформы образования и непрозрачного распределения средств НПО, близких к Майе Санду. Прокуратура нам ответила, что не владеет информацией, и попросила обратится в Министерство образования", - сказал Цырдя.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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