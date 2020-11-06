Движение "Спасем Молдову" опубликовало очередное заявление

На сайте движения "Спасем Молдову" опубликовано заявление, в котором выражается обеспокоенность за будущее Молдовы, в случае победы на выборах кандидата от партии "PAS" Майи Санду.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Председатель движения, экс-начальник Главного управления контрразведки Республики Молдова Ион Маху, заявил Sputnik Молдова, что кандидат правых Майя Санду — представляет угрозу для будущего Республики Молдова, потому как является сторонником объединения страны с Румынией.

По его словам, в случае если Санду станет президентом, она будет готовить почву для ликвидации молдавской государственности, что является "изменой Родине".

Согласно экс-руководителю контрразведки Молдовы, в стране давно происходит скрытная подготовка к объединению с Румынией.

"За европейскую интеграцию они ратуют через объединение с Румынией. Совместные заседания правительства, отмена роуминга, газопровод - все это делается с этой целью", — поясняет Маху.

Общественная организация "Спасем Молдову" призвала граждан не допустить Санду к высшей государственной должности Молдовы.

В избирательном штабе кандидата в президенты от PAS комментировать заявление отказались.

Ранее ветераны молдавских силовых структур выразили обеспокоенность возможной дестабилизацией общественно-политической ситуации в Молдове после президентских выборов 1 ноября.

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