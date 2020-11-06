22:16 06 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.31
  • USD17.20
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Майя Санду.

Движение "Спасем Молдову" опубликовало очередное заявление

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (333)
78411
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201106/32361870/dvizhenie-spasem-moldovu-obvinilo-sandu-vizmene-rodine.html

На сайте движения "Спасем Молдову" опубликовано заявление, в котором выражается обеспокоенность за будущее Молдовы, в случае победы на выборах кандидата от партии "PAS" Майи Санду.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Председатель движения, экс-начальник Главного управления контрразведки Республики Молдова Ион Маху, заявил Sputnik Молдова, что кандидат правых Майя Санду — представляет угрозу для будущего Республики Молдова, потому как является сторонником объединения страны с Румынией.

Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Ветераны-силовики: в Молдове существует угроза "цветной революции"

По его словам, в случае если Санду станет президентом, она будет готовить почву для ликвидации молдавской государственности, что является "изменой Родине".

Согласно экс-руководителю контрразведки Молдовы, в стране давно происходит скрытная подготовка к объединению с Румынией.

"За европейскую интеграцию они ратуют через объединение с Румынией. Совместные заседания правительства, отмена роуминга, газопровод - все это делается с этой целью", — поясняет Маху.

Общественная организация "Спасем Молдову" призвала граждан не допустить Санду к высшей государственной должности Молдовы.

В избирательном штабе кандидата в президенты от PAS комментировать заявление отказались.

Ранее ветераны молдавских силовых структур выразили обеспокоенность возможной дестабилизацией общественно-политической ситуации в Молдове после президентских выборов 1 ноября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (333)

По теме

Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдовы
Выборы президента Молдовы 2.0: Санду обратилась к электорату Усатого
Санду согласилась на дебаты с Додоном: один раунд и на нейтральной площадке


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я же говорил: Или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений.
Памяти Михаила Жванецкого: "Жизнь человека - миг, но сколько неприятностей" - фото
Несколько человек арестованы на марше Million Mask March в Лондоне
Против чего протестовали на "Марше миллиона масок" в Лондоне
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться