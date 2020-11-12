Додон провел телефонный разговор с Патриархом Кириллом: о чем они говорили

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонный разговор с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Патриархата.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений РПЦ с молдавским государством.

"Предстоятель Русской православной церкви и глава Республики Молдова обменялись мнениями о церковно-государственном сотрудничестве в деле преодоления угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также по другим вопросам", - говорится в сообщении для прессы.

Собеседники подчеркнули важность продолжения регулярного общения по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

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