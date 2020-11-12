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Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Кирилл.

Додон провел телефонный разговор с Патриархом Кириллом: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201112/32432128/dodon-provel-telefonnyy-razgovor-s-patriarkhom-kirillom-o-chem-oni-govorili.html

Глава РПЦ и президент Молдовы подчеркнули важность регулярного общения по широкому кругу вопросов.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонный разговор с президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Стороны обсудили актуальные вопросы взаимоотношений РПЦ с молдавским государством.

"Предстоятель Русской православной церкви и глава Республики Молдова обменялись мнениями о церковно-государственном сотрудничестве в деле преодоления угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также по другим вопросам", - говорится в сообщении для прессы.

Собеседники подчеркнули важность продолжения регулярного общения по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

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